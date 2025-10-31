​Secuestraron 130 plantas de cannabis en un operativo ​

Personal policial de distintas dependencias llevó adelante tres diligencias judiciales en domicilios de Colonia Rural Nueva Esperanza.

Efectivos de la Comisaría N 20 de Neuquén, bajo la Coordinación Operativa de la zona noreste, realizaron una serie de allanamientos en domicilios ubicados en el loteo social Manzana 34 del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza. Los operativos se realizaron durante la mañana de este viernes y arrojaron resultados positivos; de hecho, en uno de ellos hallaron plantas de cannabis (marihuana), réplicas de armas y motocicletas con irregularidades en la numeración.

Las diligencias contaron con la colaboración del personal de la Oficina de Investigación, el Departamento Uespo y la División Metropolitana.

El primer procedimiento se concretó a las 7:10, cuando el personal de Uespo ingresó a un inmueble donde se encontraban dos mujeres, de 53 y 21 años, junto a cuatro menores. Tras la lectura de la orden judicial, se procedió a la inspección de la vivienda, compuesta por cinco ambientes, donde se secuestraron dos réplicas de armas de fuego y una mira telescópica.

Minutos después, cerca de las 7:30, se efectuó un segundo allanamiento en otro domicilio del mismo loteo, pero fue el tercer y último procedimiento, realizado alrededor de las 8:00, el que resultó con secuestros de relevancia.

En el lugar, los uniformados hallaron dos motocicletas -una Motomel 110 con dominio 005-HOC y una Suzuki 125 sin dominio- con numeraciones ilegibles de motor y chasis, dos equipos de comunicación tipo HT, un cargador de munición 9 mm marca Glock, tres cartuchos de distintos calibres, dos balanzas de precisión y 130 plantas de cannabis sativa, que fueron puestas a disposición del Departamento Antinarcóticos.

Los operativos se desarrollaron sin incidentes y bajo supervisión judicial, quedando los elementos secuestrados a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Este nuevo resultado reafirma el compromiso institucional con la prevención, la investigación y el combate sostenido contra el narcotráfico y el microtráfico, para fortalecer la seguridad de las comunidades locales.

En este sentido, el gobierno neuquino realiza importantes inversiones para dotar a la fuerza policial de más recursos, equipamiento y capacitación, con el objetivo de jerarquizar su labor en todo el territorio provincial para fortalecer la lucha contra el delito en general y contra el narcotráfico, en particular.