​Secuestran marihuana y una balanza digital ​

Personal policial de la Comisaría Primera realizó un procedimiento durante la madrugada de hoy, tras el aviso de un vecino.

En horas de la madrugada de hoy, alrededor de las 00:50, personal policial de la Comisaría Primera de Neuquén Capital intervino en un operativo de control preventivo que culminó con el secuestro de marihuana y una balanza digital.

El hecho tuvo lugar en calle Basavilbaso, luego de que un vecino alertara telefónicamente la presencia de un vehículo Renault Clío de color oscuro y vidrios polarizados, cuyos ocupantes mantenían una actitud sospechosa e interactuaban con los ocupantes de otro rodado, una Volkswagen Suran.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron el vehículo mencionado, en el que se encontraban dos hombres en la parte delantera y dos mujeres en los asientos traseros.

Durante el procedimiento, uno de los individuos, de 25 años, descendió portando una bolsa de compras color verde. Al ser consultado, exhibió voluntariamente tres bolsas tipo ziploc transparentes y una bolsa negra con sustancia vegetal similar a cannabis, además de una balanza digital de mano y dos envoltorios adicionales con la misma sustancia. El joven manifestó que la sustancia era marihuana destinada a consumo personal.

El resto de los ocupantes fue identificado como un hombre de 27 años, domiciliado en Cinco Saltos, una joven de 23 años y otra joven de 20.

Se dio inmediata intervención al Departamento Antinarcóticos y se procedió al secuestro de 57 gramos de cannabis sativa y una balanza digital de mano, notificándose al joven de 25 años por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacientes.