​Secuestran drogas y armas blancas durante una requisa vehicular en Neuquén ​

La Policía del Neuquén realizó un operativo con relación a una causa por robo. Logró incautar envoltorios con cocaína y marihuana, además de armas blancas. Intervino la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Personal de la Oficina de Investigaciones llevó adelante una diligencia de requisa vehicular vinculada a una investigación por robo. Logró incautar envoltorios con cocaína, marihuana y armas blancas.

El procedimiento se inició este miércoles, a las 15:30, en cumplimiento de la orden de requisa sobre un vehículo Renault Clio color negro que había sido secuestrado en una causa por robo.

Durante la inspección del rodado, los efectivos policiales procedieron al secuestro de diversos elementos, entre ellos armas blancas y prendas de vestir de distintas marcas, que serán sometidos a peritaje.

Asimismo, se hallaron 46 envoltorios con sustancia blanca que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 23 gramos, y tres envoltorios con sustancia vegetal compatible con cannabis sativa, con un peso de 4,9 gramos. También se secuestraron bolsitas tipo “Ziploc” utilizadas habitualmente para el fraccionamiento de estupefacientes.

Las actuaciones a disposición de la Fiscalía interviniente para la continuidad de la investigación. Cabe destacar que el Gobierno neuquino realiza importantes inversiones para dotar a la fuerza policial de más recursos, equipamiento y capacitación, con el objetivo de jerarquizar su labor en todo el territorio provincial para fortalecer la lucha contra el delito en general y contra el narcotráfico, en particular.