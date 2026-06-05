​Secuestran drogas tras demorar a un sujeto que agredió a la Policía ​

Ocurrió en el oeste de la ciudad de Neuquén. Otra persona fue notificada por infracción a la Ley 23.737.

Durante las primeras horas del viernes, la Policía del Neuquén demoró a un sujeto que agredió al personal policial, al resistirse a ser detenido por circular en contramano por calles del oeste de la ciudad capital. A otra persona, que facilitó el ingreso de los efectivos a la vivienda adonde se había ocultado el agresor, le hallaron 196 gramos de cannabis sativa y una balanza de precisión.

Los hechos comenzaron alrededor de las 7.40 de la mañana, cuando un vehículo color gris transitaba por calle Novella en sentido contrario al de circulación. Al notar la presencia policial, el conductor del automóvil ingresó a una vivienda, en la intersección de Novella y Godoy de Neuquén.

Una vez dentro del inmueble, el sujeto comenzó a arrojar elementos desde el interior de la vivienda. A raíz de su resistencia, personal policial efectuó ocho disparos con una escopeta calibre 12/70 de munición disuasiva. En forma simultánea, se solicitó apoyo a otras unidades policiales.

A pesar de que el personal policial intentó entablar una mediación verbal, el sujeto mantuvo una actitud hostil, arrojando piedras contra los efectivos. Finalmente, fue demorado tras varios minutos de resistencia. En su accionar, el sujeto provocó daños en un colectivo y un vehículo particular.

Cabe destacar que un tercero fue quien facilitó el ingreso a la vivienda. Esta persona portaba una mochila de color negro, que tras ser requisada se pudo constatar que contenía cogollos de cannabis sativa. Todo esto fue corroborado posteriormente por personal Antinarcóticos, por lo que se procedió al secuestro de las sustancias. En el lugar también se halló una balanza de precisión.

Además, una vecina de la vivienda intervenida afirmó que el hombre que se resistió a la autoridad, minutos antes había ingresado al patio de su casa.

El primer sujeto fue demorado y al propietario de la mochila se lo notificó judicialmente por infracción a la Ley 23.737. No se registraron personas lesionadas ni daños en los móviles intervinientes.