​Secuestran drogas, dinero y armas en operativos contra el narcomenudeo ​

Luego de un mes de seguimiento, personal de la División Antinarcóticos Zapala realizó un operativo contra el microtráfico.

En un nuevo operativo de la División Antinarcóticos Zapala, se secuestró cocaína, flores de cannabis, dinero, un arma de fuego y elementos para fraccionamiento. Dos personas quedaron demoradas.

La investigación comenzó a partir de las denuncias anónimas realizadas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida y Denuncia Narco Web del ministerio Publico Fiscal. Luego de un mes de seguimiento en tres domicilios, se procedió a los allanamientos.

Como resultado del operativo se secuestraron 15,5 gramos de cocaína fraccionada en 16 dosis para la comercialización, por un monto total aproximado al menudeo de 720.000 pesos y 254,81 gramos de cannabis sativa (flores de cogollos) fraccionada en 509 dosis por un monto aproximado al menudeo de 10.200.000 pesos. También se encontraron teléfonos celulares de distintas marcas y modelos; un arma de fuego calibre 380; elementos utilizados para fraccionamiento y 600.000 pesos en efectivo.

Las personas demoradas quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente para la continuidad del proceso investigativo.

La acción forma parte de las tareas de desfederalización de la lucha contra el microtráfico en la provincia del Neuquén y la aplicación de la Ley 23737. En este operativo participó personal de las divisiones antinarcóticos de Zapala, Cutral Co y Añelo.

Este nuevo operativo reafirma el compromiso del Estado neuquino con la prevención, la investigación y la acción sostenida contra el microtráfico y otras conductas delictivas, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las comunidades de la provincia.