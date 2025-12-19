​Secuestran cocaína y cannabis sativa listas para su comercialización ​

El operativo se realizó en el barrio General San Martín. Se incautaron cocaína, cannabis, dinero en efectivo y dispositivos tecnológicos. La investigación se inició a partir de denuncias anónimas de vecinos.

Personal policial de la División Antinarcóticos Cutral Co realizó este jueves un allanamiento en el barrio General San Martín, conocido como ex 500 Viviendas, dentro de un edificio que alberga varios departamentos. Como resultado del procedimiento, los efectivos incautaron clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, sustancias que se encontraban fraccionadas y listas para su presunta comercialización, reforzando la hipótesis investigativa vinculada al narcomenudeo.

Además de los estupefacientes, se procedió al secuestro de dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de drogas, teléfonos celulares y un sistema cerrado de cámaras de seguridad con su correspondiente DVR, elementos que serán peritados y analizados para determinar su vinculación con la actividad ilícita investigada.

La causa tuvo su origen en denuncias anónimas efectuadas por vecinos del sector, quienes alertaron sobre movimientos compatibles con la venta de drogas en el lugar. Las presentaciones fueron recibidas a través de la plataforma “Narcoweb”, dependiente del Ministerio Público Fiscal, una herramienta fundamental para canalizar este tipo de aportes ciudadanos de manera segura y confidencial.

Ante la información recibida, tomó intervención la Unidad Fiscal de Cutral Co, a cargo del fiscal Gastón Liotard, quien dispuso el inicio de las tareas investigativas. En un plazo menos a diez días, el personal especializado reunió los elementos probatorios necesarios que permitieron solicitar la correspondiente orden de allanamiento.

Durante el operativo se logró identificar a una mujer mayor de edad, una de las personas investigadas en la causa. La misma fue notificada de la imputación penal y quedó en libertad supeditada, conforme lo dispuesto por la Justicia, mientras continúa el avance de la investigación.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de la participación ciudadana a través de denuncias anónimas, al tiempo que reafirmaron el compromiso de continuar con acciones destinadas a combatir el microtráfico de drogas en la región.