​Secuestran cannabis en una vivienda donde había cuatro menores ​

El procedimiento fue realizado por personal de Uespo en una despensa ubicada en Cipolletti y Avenida del Trabajador. Se secuestraron 382 gramos de cannabis

Personal policial de la Uespo realizó un operativo en una vivienda donde funcionaba una despensa, en Avenida del Trabajador y calle Cipolletti, en el sector de la ciudad de Neuquén conocido como Toma Pacífica. En el lugar se encontraba un hombre de 38 años acompañado por cuatro menores de 12, 8, 4 y 1 año de edad.

De acuerdo con el testimonio del sujeto, la madre de los niños le habría solicitado que quedaran a su cuidado. No obstante, durante la inspección del inmueble, en una de las habitaciones de la planta alta, el personal observó una caja de una aplicación de delivery que contenía en su interior plantas secas, compatibles en apariencia con cannabis sativa.

Se procedió de inmediato al secuestro de un total 382 gramos de la sustancia. Posteriormente, intervino personal de Antinarcóticos, que notificó al hombre por infracción a la Ley 23.737, mientras que el domicilio quedó bajo su responsabilidad.

Este tipo de operativos responde a las políticas públicas que impulsa el Gobierno de la provincia, con una fuerte inversión en materia de seguridad. El fortalecimiento de las tareas de investigación y la dotación de mejores recursos para policía son ejes fundamentales para combatir el narcotráfico y garantizar el bienestar de la comunidad.