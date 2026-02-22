​Se viene la Feria de Reproductores, Artesanías y Vellones ​

Será en el Predio Ferial de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), con el objetivo de fomentar el mejoramiento genético de las majadas a través de la compra-venta e intercambio de animales.

El 13 y el 14 de marzo se llevará a cabo la Feria de Reproductores Ovinos, Caprinos, Artesanías y Vellones de Aluminé, un espacio de encuentro que reúne a productores y productoras, así como a diversas instituciones provinciales y nacionales, con el objetivo de garantizar la adquisición de reproductores en óptimas condiciones sanitarias para mejorar las majadas.

Se esperan cerca de 80 animales y se comercializarán carneros de la raza Merino, reconocidos por su producción de lana. Además, la iniciativa incluirá la venta de productos artesanales y vellones. El horario para ambas jornadas será de 8 a 16.

El Comité Local de Desarrollo Rural de Aluminé (CODRA) ha creado diferentes comisiones con el objetivo de abordar la problemática rural. Una de ellas es la Comisión Ganadera, en la cual participan diferentes comunidades y productores/as, incluyendo entre sus acciones la organización de esta feria.

Acompañan la iniciativa el CFPAN° 4 de Aluminé, la secretaría de Producción, Industria y Modernización mediante la subsecretaría de Producción de la provincia, la Corporación Interestadual Pulmarí, el Consejo Zonal Pewence, los municipios de Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue y PROLANA.