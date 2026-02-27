​Se reunió el Consejo Regional de Seguridad de la Región Vaca Muerta ​

Permitirá fortalecer la seguridad desde una perspectiva preventiva y coordinada en toda la región.

El ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén llevó adelante este jueves la Primera Asamblea Constitutiva del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Vaca Muerta, en el marco de la implementación de la Ley Provincial N° 3515, normativa que crea el Consejo Provincial y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana.

La actividad contó con la presencia del ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda; el fiscal general, José Gerez; el jefe de Policía, Carlos Tomás Díaz Pérez; el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana y coordinador del Consejo Provincial de Seguridad, Luis Sánchez; el intendente de Buta Ranquil, Pedro Cayul; el intendente de Añelo, Fernando Banderet; el intendente de Barrancas, Rubén Figueroa; y el intendente de San Patricio del Chañar, Enrique Núñez.

Participaron además concejales de las distintas localidades de la región; la presidenta de la Comisión de Fomento de Octavio Pico; el presidente de la Comisión de Fomento de Los Chihuidos, Fabián Rojas; y la secretaria Ayelén Tillería, quien asistió en representación de Aguada San Roque.

También estuvieron presentes autoridades del Ministerio Público Fiscal, entre ellos el Dr. Mauricio Zabala y el Dra. Mariana Querejeta, junto a representantes policiales de la región, equipos técnicos y autoridades provinciales y municipales.

Una responsabilidad compartida

Durante su intervención, el ministro Matías Nicolini destacó que la constitución de los Consejos Regionales implica “una enorme responsabilidad institucional” y agregó “Cada uno de los que participa de estas reuniones debe asumir un rol activo. No se trata solamente de estar presentes, sino de comprometerse con la planificación, con la priorización de los problemas y con la búsqueda de soluciones concretas para nuestras comunidades”, señaló.

Asimismo, remarcó que la regionalización permite ordenar la demanda territorial y trabajar con información precisa, articulando Provincia, municipios, Poder Judicial y fuerzas de seguridad bajo una estrategia común.

La jornada incluyó una mesa técnica sobre la aplicación de la Ley 3515, a cargo de la responsable de Actas del Consejo y del equipo legal del Consejo Provincial de Seguridad, donde se explicaron alcances, atribuciones y funcionamiento institucional.

Posteriormente, se desarrolló la etapa formal de constitución del Consejo Regional, que contempló la lectura y aprobación de su integración, el tratamiento del orden del día y el labrado, lectura, aprobación y firma del Acta Constitutiva.

Con este paso, quedó formalmente constituido el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Vaca Muerta, consolidando un espacio de trabajo participativo, con anclaje territorial y visión estratégica, orientado a fortalecer la seguridad desde una perspectiva preventiva y coordinada en toda la región.