​Se realizó la Audiencia Pública por una planta de tratamiento de gas en Sierra Chata ​

La instancia participativa se desarrolló en Añelo como parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a la Ley Provincial N.º 1875.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén llevó adelante la Audiencia Pública correspondiente al proyecto “E.I.A. PTG 2 Norte Sierra Chata”, presentado por Pampa Energía SA. La instancia se realizó el 12 de febrero, a las 11 horas, en el Hotel Leonardo Da Vinci de Añelo.

El proyecto consiste en la construcción de una Planta de Tratamiento de Gas (PTG) destinada al desarrollo del Área de Concesión Sierra Chata. En el Estudio de Impacto Ambiental presentado se detallan las características técnicas de la obra y las medidas de mitigación previstas, que contemplan la implementación de un Plan de Gestión Ambiental orientado a prevenir, mitigar y monitorear los posibles impactos derivados de la actividad.

La Audiencia Pública tuvo carácter público y no vinculante, conforme a lo establecido por el artículo 31 de la Ley Provincial N.º 1875 y en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la normativa provincial vigente. Las opiniones, observaciones y consultas formuladas durante la jornada no fueron sometidas a votación, pero constituyen un insumo relevante que será evaluado técnicamente por la Autoridad de Aplicación e incorporado al expediente EX-2025-03769441- -NEU-SARN#MTUR.

Este tipo de instancias forman parte de los mecanismos institucionales que garantizan el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la transparencia de los procesos administrativos. La evaluación de los proyectos se realiza a partir de criterios técnicos, normativos y sociales, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales vigentes en la provincia.

Durante la audiencia, la empresa proponente participó a través de representantes con facultades suficientes para exponer el Estudio de Impacto Ambiental y brindar las explicaciones técnicas y legales correspondientes, respondiendo a las consultas realizadas por los asistentes, en cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de procedimientos participativos.

La Provincia reafirma así su compromiso con una gestión ambiental basada en la evaluación técnica rigurosa, la participación pública y el respeto a la normativa vigente.