​Se realizarán controles en las rutas ante el gran movimiento turístico ​

Se desplegará un operativo preventivo por la gran afluencia de turistas durante las fiestas. Estas acciones buscan garantizar la seguridad vial, prevenir delitos y acompañar tanto a residentes como a visitante.

La Policía del Neuquén desplegará un operativo preventivo en distintos puntos del territorio provincial, ante el incremento del tránsito y la llegada de turistas con motivo de las fiestas de fin de año.

Desde el ministerio de Seguridad informaron que se dispusieron puestos de control fijos y móviles en rutas provinciales, nacionales y accesos a las principales localidades, que se suman a los dispositivos que funcionan de manera permanente.

El operativo contempla controles vehiculares, identificación de personas y la intervención de perros detectores de la División Antinarcóticos, con el fin de realizar procedimientos sorpresivos y fortalecer las tareas de prevención.

Además, el despliegue tendrá un fuerte carácter preventivo y de acompañamiento, con personal policial abocado a orientar y asistir a los turistas, brindar información útil sobre el estado de las rutas, normas de tránsito, recomendaciones de seguridad y accesos a los principales destinos turísticos.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan garantizar la seguridad vial, prevenir delitos y acompañar tanto a residentes como a visitantes durante los festejos, reforzando la presencia policial en todo el territorio provincial.