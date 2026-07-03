​Se reactivó el Espacio de Resguardo Invernal ​

Cuenta con 50 plazas para alojamiento nocturno y un hospital de campaña, reforzando el abordaje integral. Está destinado a personas en situación de calle con residencia en la provincia del Neuquén.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén puso en marcha el Espacio de Resguardo Invernal, una nueva etapa del programa provincial “100 días para salir de la calle”, destinada a brindar alojamiento, alimentación y asistencia integral a personas en situación de calle durante el período de bajas temperaturas.



Luego de dos meses de trabajo enfocados en el diagnóstico y la evaluación individual de cada caso por parte de equipos interdisciplinarios, el programa ingresa en su segunda etapa con el objetivo prioritario de resguardar la vida frente a las condiciones climáticas extremas.



El dispositivo relocalizado en el ex peaje de la ruta 7, contará inicialmente con 50 plazas para alojamiento nocturno y un hospital de campaña, donde se brindará atención médica para resolver en el lugar aquellas patologías que no requieran derivación a un centro de mayor complejidad.



Abordaje integral



Además del alojamiento y la alimentación, el programa contempla un acompañamiento interdisciplinario con espacios terapéuticos, capacitación e inserción laboral.



El programa fue diseñado con una duración determinada de 100 días, período durante el cual se desarrollan intervenciones específicas destinadas a promover alternativas de inclusión y acompañamiento.



Asimismo, el dispositivo está destinado a personas en situación de calle con residencia en la provincia del Neuquén.



En aquellos casos de personas provenientes de otras jurisdicciones, se articularán acciones necesarias para facilitar el retorno a sus lugares de origen, garantizando previamente la asistencia durante el período invernal.



El programa es coordinado por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos junto con ministerios provinciales y fuerzas de seguridad e iglesias. Participan también los ministerios de Seguridad, de Trabajo y Desarrollo Humano, la Policía de la Provincia del Neuquén, además de otras organizaciones que colaboran diariamente en el funcionamiento del dispositivo.