​Se puso en marcha un operativo vial por el fin de semana XXL ​

Comenzó el movimiento turístico hacia distintos puntos de la provincia, desde la Fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal hasta los destinos cordilleranos del sur.

La Policía de Neuquén activó este jueves por la tarde un amplio operativo de control y prevención vial con motivo del fin de semana extralargo que se extenderá hasta el martes próximo.

Se espera un fuerte movimiento turístico hacia distintos puntos de la provincia, teniendo en cuenta que se realizará la Fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal, pero también que existen otros destinos que también convocan.

El jefe del Departamento de Operaciones de la Superintendencia de Seguridad, comisario inspector Daniel Riba, confirmó que el despliegue abarcará rutas provinciales y nacionales, con controles que se extenderán hasta el retorno.

“Muchos turistas comienzan a viajar desde este jueves, así que tendremos patrullajes continuos durante los cuatro días”, señaló el comisario y detalló que el operativo es para toda la provincia.

Serán 25 puestos fijos de control, que además incluirán patrullas móviles que recorrerán desde el puente Barrancas, Chos Malal, Zapala, Las Lajas, Aluminé, Collón Curá, Piedra del Águila, Muelle de Piedra, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Plaza Huincul, Villa El Chocón, Picún Leufú, los tres puentes interprovinciales entre Neuquén y Río Negro, acceso a Balsa Las Perlas, Dique Ballester, Arroyito, San Patricio del Chañar y Añelo, entre otros.

“Se controlará documentación, condiciones del vehículo y todo lo que hace a la seguridad del conductor”, indicó Riba y amplió que el operativo incluye asistencia a turistas que circulen por las rutas neuquinas.

El comisario pidió a los conductores reforzar las medidas de prevención evaluando el estado de los vehículos antes de emprender el viaje. “Salir con tiempo. Van a disfrutar un fin de semana largo: calma, tranquilidad y prudencia en la conducción. La mayoría de los accidentes se producen por alguna mala maniobra”, recordó.

Para quienes tengan un inconveniente en la ruta pueden comunicarse el 101 que funciona como número gratuito en toda la provincia. Y según la zona, permitirá contactarse con el Centro de Operaciones Policiales o la comisaría más cercana a donde se encuentre el conductor. Allí se pueden hacer reclamos, denuncias o pedir ayuda.

El operativo finalizará el lunes con un despliegue especial, donde también se realizarán controles durante toda la tarde para ordenar la circulación.