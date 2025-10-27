​Se prevé aumentar la presencia policial para la temporada de verano ​

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que durante los meses de verano se intensificarán los operativos preventivos en los espacios más concurridos de la ciudad de Neuquén Capital, con el objetivo de garantizar actividades recreativas seguras para todos los vecinos y vecinas.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, indicó que durante la temporada de verano se prevé reforzar la presencia policial en los espacios públicos más concurridos de la ciudad de Neuquén. “Cuando llega el verano sabemos que determinados lugares de la ciudad son muy utilizados por los vecinos, aprovechando las grandes bellezas con las que cuenta Neuquén: la costanera, el paseo costero, ese camino hermoso que ha crecido tanto y que disfrutamos todos los que vivimos en Neuquén”, expresó.

El anuncio fue realizado días atrás, durante la firma de convenio realizado entre la Policía de Neuquén y el municipio capitalino, por el cual los registros de las cámaras de la ciudad serán aprovechadas -de ser requeridas- en investigaciones para combatir delitos.

En ese sentido, Nicolini señaló que se desplegarán distintos dispositivos de seguridad para garantizar el disfrute de las actividades al aire libre en un entorno seguro. “Debemos asegurar que esas actividades al aire libre sean realizadas de forma segura y tranquila. Desde ya, mayor presencia policial con personal a pie, bici policía, móviles: todo va a estar desplegado para una mayor prevención”, afirmó.

El ministro adelantó además que “donde corresponda se van a implementar postas” y que la provincia trabaja en la creación de nuevos destacamentos y comisarías. “Neuquén está creciendo mucho, entonces se está trabajando en la implementación de postas, de nuevos destacamentos y de nuevas comisarías. Estamos con proyectos ejecutivos ya de grandes obras que se van a venir en los próximos años en materia de seguridad”, explicó.

Finalmente, Nicolini subrayó que el plan de ampliación también contempla a los nuevos barrios y loteos. “La idea es extenderse hacia los nuevos barrios y loteos con servicios para que haya presencia policial en todos los lugares”, concluyó.