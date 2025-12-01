​Se pone en valor el aporte de la Provincia al sector apícola ​

Con capacitaciones para referentes técnicos, recorridas por establecimientos y difusión de líneas de financiamiento.

El ministerio de Economía, Producción e Industria, mediante la subsecretaría de Producción y el Centro PyME ADENEU, refuerzan la presencia en territorio de técnicos y referentes apícolas.

Luego de elegir las autoridades que representan a los productores de distintas regiones en la Mesa Sectorial Apícola, se delineó un plan de trabajo que incluyó, capacitación para referentes técnicos, recorridas por establecimientos y difusión de líneas de financiamiento.

El proceso apuntó a la conformación de una red de técnicos de la provincia que puedan asistir técnicamente a los apicultores e incluyó una jornada práctica en la que participaron también la Corporación InterestadualPulmarí(CIP) y el Centro de Formación Agropecuaria N°4, para capacitarlos en la temática con el fin de canalizar algunas demandas del sector.

Nancy García, referente del programa Apícola de Centro Pyme ADENEU, detalló que “se ha puesto en valor el aporte de la provincia al sector apícola. Hace varios meses venimos trabajando endistintas actividades en cada una de las regiones”.

“Nos reunimos todas las semanas y luego se hizo un encuentro para que los referentes pudieran vivir todo lo aprendido ahora en la práctica”, sumó.

“Entre las tareas realizadas, se hicieron visitas a campo, visitas a apiarios manejados de diferente forma, se conoció el trabajo de productores muy grandes y pequeños. También se sacaron muestras de polen, de néctar, de abejas para hacer determinaciones de parásitos internos y externos, y otros indicadores que impactan adentro de la colmena y en la calidad de la miel”, sumó.

La referente de la actividad en la subsecretaría de Producción, Lici Cruz, especificó que “estos referentes ya están trabajando en territorio y parte de su tarea es facilitar la regularización en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA), y delinear acciones a futuro. Además, se trabaja el acceso al financiamiento”.