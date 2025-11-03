​Se logró desarticular una red de venta de drogas en Villa la Angostura ​

La Policía del Neuquén llevó adelante un procedimiento simultáneo en distintos barrios de la localidad, logrando la detención de cinco personas y el secuestro de cocaína, éxtasis, marihuana y dinero en efectivo. La investigación demandó más de seis meses de trabajo.

Efectivos de la División Antinarcóticos Zona Sur de la Policía del Neuquén concretaron, durante el fin de semana, un importante operativo en Villa La Angostura, que permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes. Detuvieron a cinco personas y secuestraron cocaína, éxtasis, marihuana y dinero en efectivo.

La acción fue el resultado de una investigación que se extendió durante más de seis meses, a partir de tareas de seguimiento y análisis efectuadas por personal especializado. Tras reunir los elementos probatorios suficientes, se dispuso la realización de cinco diligencias de allanamiento simultáneas: cuatro de ellas en puntos de venta identificados en el barrio El Mallín, y una quinta en barrio Norte, correspondiente al domicilio del principal investigado.

El operativo comenzó alrededor de las 20:20 del sábado, con la participación de 55 efectivos policiales pertenecientes a diferentes divisiones y departamentos de Antinarcóticos de la provincia. También colaboraron la Dirección de Seguridad Interior Junín de los Andes y la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, en un trabajo coordinado que permitió garantizar la efectividad del procedimiento sin alertar a los implicados.

Durante las diligencias se logró la detención del principal investigado, un hombre de 35 años, y la imputación de otras cuatro personas: dos hombres de 26 y 37 años, y dos mujeres de 33 y 42 años. Las medidas fueron dispuestas por la Fiscalía Única de la ciudad de San Martín de los Andes, a cargo del fiscal jefe Gastón Ávila.

En los allanamientos se secuestraron más de 100 dosis de clorhidrato de cocaína, un contenedor de vidrio con éxtasis en estado líquido con capacidad para unas 100 dosis, además de cannabis sativa valuado en aproximadamente 6,5 millones de pesos y una suma cercana a 3 millones de pesos en efectivo. También se incautaron balanzas de precisión digital, elementos de corte y estiramiento, y teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la investigación judicial.

La planificación del operativo exigió una logística precisa y un despliegue silencioso, debido a las características geográficas de la localidad. Desde la Dirección Antinarcóticos destacaron el compromiso y profesionalismo de los equipos intervinientes, así como el acompañamiento de la comunidad local, que reconoció la tarea realizada por el personal policial en beneficio de la seguridad ciudadana.

Con esta acción, el gobierno junto con la Policía del Neuquén reafirma su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la protección de las comunidades, fortaleciendo el trabajo coordinado para prevenir y erradicar el delito vinculado a la venta y distribución de drogas en la provincia.

En este sentido, el Gobierno neuquino realiza importantes inversiones para dotar a la fuerza policial de más recursos, equipamiento y capacitación, con el objetivo de jerarquizar su labor en todo el territorio provincial para fortalecer la lucha contra el delito en general y contra el narcotráfico, en particular.