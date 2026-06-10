​Se labraron 11 actas de infracción por pesca nocturna  ​

Mediante patrullajes preventivos y controles dinámicos sobre las rutas nacionales 40 y 237, corredores frecuentemente utilizados por pescadores deportivos en la región cordillerana, se secuestraron 18 ejemplares de trucha capturados de manera irregular.

La dirección provincial de Fauna y personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur de la Policía del Neuquén realizaron un operativo de prevención y control en rutas del sur provincial que permitió detectar 11 infracciones por pesca nocturna y secuestrar 18 ejemplares de trucha capturados de manera irregular.

Las tareas se desarrollaron entre la tarde del jueves y la madrugada del pasado viernes mediante patrullajes preventivos y controles dinámicos sobre las rutas nacionales 40 y 237, corredores frecuentemente utilizados por pescadores deportivos en la región cordillerana.

Del operativo participaron agentes de Fauna de San Martín de los Andes y Aluminé, quienes confeccionaron un total de 11 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente relacionada con la pesca deportiva.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 18 peces: 17 ejemplares de trucha arcoíris y una trucha marrón. Además, fueron incautados distintos elementos utilizados para la actividad de pesca.

Desde la dirección provincial de Fauna recordaron la importancia de respetar las temporadas, modalidades habilitadas y horarios permitidos para la práctica de la pesca deportiva, con el objetivo de preservar los recursos naturales y garantizar la sostenibilidad de las especies en los ambientes acuáticos de la provincia.