​Se habilitaron dos nuevos centros de capacitación para vigiladores privados ​

Se trata del Centro de Capacitación Sheriff y del Instituto de Formación Superior Ifssa cuyas sedes se encuentran en Neuquén capital. El ministerio de Seguridad reafirma su compromiso con la oferta formativa destinada a profesionalizar el sector.

El ministerio de Seguridad incorporó dos nuevos Centros de Capacitación habilitados para el dictado del Curso Básico para Personal Vigilador, en el marco de la Ley Provincial N.º 2772 de Seguridad Privada. Se trata del Centro de Capacitación Sheriff y del Instituto de Formación Superior Ifssa, que se suman a las instituciones ya habilitadas: el Instituto Seneca y la Fundación El Viento Blanco, ampliando así la oferta formativa destinada a profesionalizar el sector.

Con esta incorporación, el ministerio de Seguridad reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas orientadas a la formación, la responsabilidad y la excelencia profesional, entendiendo que una seguridad privada mejor preparada constituye un aporte fundamental para la construcción de una seguridad integral para toda la comunidad.

Los nuevos espacios se incorporan con propuestas de formación integral que combinan modalidades presenciales y virtuales, con programas que abarcan contenidos fundamentales como aspectos legales, técnicas de seguridad y vigilancia, actuación ante emergencias, prevención y lucha contra incendios, entre otros ejes esenciales para el ejercicio responsable y profesional de la actividad.

Desde el ministerio destacaron que la seguridad privada cumple actualmente un rol estratégico en la prevención del delito y en la protección de personas y bienes, por lo que resulta indispensable avanzar en la capacitación permanente y en la actualización de conocimientos de quienes integran este sector.

La ampliación de estos centros de formación representa un paso importante para elevar los estándares de calidad, fortalecer las competencias técnicas y consolidar un servicio moderno, profesional y acorde a las demandas actuales de la sociedad.

Asimismo, se remarcó que la capacitación continua no solo mejora la calidad de las prestaciones del sector privado, sino que también favorece la articulación y el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad pública, optimizando la capacidad de respuesta ante distintos escenarios y desafíos en materia de seguridad.