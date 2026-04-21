​Se fortalece la seguridad en la Región de los Lagos con nuevos acuerdos operativos ​

Entre los principales temas tratados en el Consejo Regional, se destacaron el fortalecimiento de los controles vehiculares en rutas y accesos, la coordinación de operativos conjuntos entre Policía y organismos locales.

El gobierno provincial, a través del ministerio de Seguridad, participó de una nueva reunión del Consejo Regional de Seguridad de la Zona de los Lagos, desarrollada en San Martín de los Andes. Participaron autoridades provinciales y municipales, fuerzas de seguridad y representantes del Ministerio Público Fiscal.

En representación del ministerio de Seguridad estuvo presente el subsecretario de Prevención, Luis Sánchez, quien formó parte de la mesa de trabajo junto con intendentes y referentes institucionales de la región.

Durante el encuentro, se realizó un análisis integral de la situación de seguridad en las distintas localidades, abordando problemáticas vinculadas al delito contra la propiedad, la circulación y prevención del microtráfico, el ordenamiento del espacio público y la necesidad de reforzar la presencia policial en zonas de mayor demanda.

Entre los principales temas tratados, se destacaron el fortalecimiento de los controles vehiculares en rutas y accesos, la coordinación de operativos conjuntos entre Policía y organismos locales, la optimización del uso de recursos tecnológicos y de videovigilancia, y la articulación de estrategias preventivas en contextos de alta afluencia turística.

Asimismo, se avanzó en acciones orientadas a agilizar la respuesta ante emergencias y situaciones de conflictividad, y se acordó continuar trabajando en el diseño de medidas específicas para cada localidad, en función de sus particularidades.

Se puso en valor el rol de los Consejos Regionales como herramienta clave para la planificación estratégica en seguridad, en línea con la Ley Provincial Nº 3515, que promueve la participación y el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado.

“Estos espacios nos permiten construir un diagnóstico común y avanzar en respuestas concretas, con una mirada territorial y preventiva, fortaleciendo el trabajo conjunto entre Provincia, municipios y todos los actores involucrados”, destacó el subsecretario Sánchez.

El encuentro concluyó con el compromiso de continuar profundizando estas instancias de articulación, priorizando medidas concretas que contribuyan a mejorar la seguridad y la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la región.