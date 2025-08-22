​Se encuentran en la recta final las obras de la nueva Comisaría 52 ​

La unidad fue priorizada en el plan integral de infraestructura del Gobierno provincial y cuenta con un 90 por ciento de avance. Incluye un acceso vehicular exclusivo para el traslado de detenidos, un área operativa, de alcaidía y sectores administrativos.

Funcionarios del Gobierno provincial supervisaron este jueves las obras de la Comisaría 52 de Centenario, cuyo avance alcanza el 90 por ciento. La unidad se ubica en el barrio Sarmiento y fue priorizada por el Ejecutivo, ya que permitirá reforzar la seguridad.

La recorrida fue encabezada por los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. Quienes destacaron que la construcción de esta comisaria es financiada con recursos provinciales y su contrato fue renegociado en el inicio de la actual gestión de Gobierno.

Esta obra fue incluida dentro del plan integral de infraestructura que lleva adelante la Provincia, gracias al reordenamiento de las cuentas públicas. La política de austeridad y el recorte de los gastos innecesarios del Estado, permitió destinar los recursos necesarios a áreas esenciales como Seguridad, Educación y Salud.

Tras la recorrida, Nicolini expresó: “Estamos muy orgullosos de poder anunciar que en el mes de septiembre vamos a inaugurar esta nueva comisaría, que no solo será un refuerzo para la seguridad de Centenario sino también un espacio de atención más cercano y humano para los vecinos y vecinas del barrio Sarmiento”.

Además, destacó que “esta dependencia tendrá tecnología de última generación en su sala de monitoreo y contará con oficinas especiales para la atención de casos de violencia de género e intrafamiliar. Se trata de una comisaría moderna, pensada para los desafíos actuales de la seguridad”.

Detalles de la obra

Desde el ministerio de Infraestructura se informó que la comisaría registra un 90 % de avance. El proyecto contempla la construcción de una superficie cubierta de 1.031 metros cuadrados

Incluye un acceso vehicular exclusivo para el traslado de detenidos, optimizando las condiciones de seguridad, así como un área operativa, de alcaidía y sectores administrativos. También contará con estacionamiento, espacios verdes y un pequeño jardín.

Está previsto que cuente con una oficina de atención primaria para intervenir en casos de violencia de género y violencia intrafamiliar.

La nueva dependencia policial contará, además, con un área de monitoreo, equipada con tecnología de última generación para el seguimiento de situaciones de emergencia y seguridad.

Se ubica en la manzana conformada por Av. Lago Traful y calles Cavalli, Santa Teresa de Jesús, en la ciudad de Centenario.

Con su inauguración, prevista para septiembre, la Comisaría 52 fortalecerá las tareas de prevención, contención y atención ciudadana que desarrolla la Policía del Neuquén en uno de los sectores más dinámicos y poblados de la ciudad.