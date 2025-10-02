​Se encuentra abierta la inscripción para el Plan Termalismo ​

Personas afiliadas a ISSN con determinadas patologías pueden acceder a tratamientos y estadía durante una semana presentando la planilla médica del profesional tratante.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informa abrió la inscripción para la temporada 2025/2026 del Plan Termalismo. Las personas afiliadas interesadas en acceder a los beneficios deberán postularse mediante la planilla de inscripción que se encuentra en el siguiente link https://www.issn.gov.ar/wp-content/uploads/2025/09/Inscripcion-programa-PLAN-TERMALISMO-2025_2026-1.pdf

El documento completado por la o el profesional tratante, deberá ser enviado entre el 27 octubre y el 15 de noviembre por correo electrónico a [email protected] También se puede entregar en la delegación más cercana o en la planta baja de sede central, en Buenos Aires 353, de Neuquén capital.

El Plan Termalismo cubre la totalidad de las prácticas termales terapéuticas incluidas y la estadía completa, con desayuno incluido, durante siete días.

Las patologías que son consideradas para percibir el beneficio son: