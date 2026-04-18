​Se desarticuló importante casa de venta de droga en Chos Malal ​

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini encabezó una conferencia de prensa en la que se brindaron detalles del operativo. Se secuestró el equivalente a 68 mil dosis, con un valor de comercialización estimado de 680 millones de pesos.

La Policía del Neuquén realizó este viernes un allanamiento en Chos Malal y logró secuestrar el equivalente a 68 mil dosis de cannabis sativa, dinero en efectivo, tres vehículos y teléfonos celulares, entre otros elementos. Además, una persona mayor de edad fue detenida.

Este viernes, a las 21.45, personal de la División Antinarcóticos Chos Malal llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el barrio Centenario I de la localidad. El procedimiento se desarrolló como parte de una investigación judicial en curso y arrojó resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico a nivel local.

Como resultado del operativo, una persona mayor de edad fue detenida por disposición del fiscal interviniente y trasladada a la Comisaría 24, donde quedó a disposición de la Justicia para la correspondiente formulación de cargos. En tanto, otras personas identificadas en el lugar permanecen en libertad, supeditadas a la causa.

Durante el allanamiento, se logró el secuestro de una importante cantidad de sustancias y elementos vinculados a la actividad investigada, entre ellos: 34 kilos de cannabis sativa para venta y distribución; 44 plantas de cannabis y semillas, tanto naturales como clonadas; 4.098 bolsas tipo ziploc; dinero en efectivo por un total de 1.567.000 pesos; dos teléfonos celulares de alta gama; una balanza de precisión y una máquina contadora de dinero; tres vehículos; equipamiento completo para cultivo indoor, incluyendo estructuras de invernadero, sistemas de iluminación LED, filtros de carbono y extractores de aire; e insumos químicos y otros materiales asociados a la producción.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini ofreció este sábado por la mañana una conferencia de prensa en Chos Malal acompañado por el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), José Gerez; el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez y el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, entre otros.

Nicolini destacó que se trata de un “golpe importantísimo” al narcotráfico en el norte de la provincia y comentó que es “uno de los más importantes o el más importante de la región”. “Estamos dando las noticias que nos gustan dar”, expresó.

El ministro recalcó la importancia de la participación ciudadana y explicó que el procedimiento de este viernes tuvo “su génesis en la denuncia anónima”.

Por otra parte, Nicolini informó que los 34 kilos de marihuana representan un valor comercial de 680 millones de pesos. Además, dijo que en estos operativos “se ve y se visualiza un trabajo conjunto” y remarcó que “es una demostración concreta de lo que se está haciendo y se está haciendo bien”.

Señaló que este “nuevo y fuerte golpe al narcotráfico en la provincia” fue posible por la “decisión fuerte y firme del gobernador Rolando Figueroa seguida por los legisladores” a partir de la sanción de la ley provincial que permitió la desfederalización de estos delitos. “Neuquén se puso a la vanguardia de esta lucha”, remarcó y aseguró que “hay resultados a la vista”.

Por último, Nicolini indicó que “esto no se podría realizar sin el trabajo” de la Policía del Neuquén, el Ministerio Público Fiscal, la Justica y el gobierno provincial. También destacó que a la “lucha se han sumado los municipios”.

Por su parte, Gerez detalló que se secuestraron 22 kilos de droga lista para la venta y plantas como para producir otros 12 kilos. Destacó el trabajo conjunto de la Justicia, la Policía y el gobierno provincial, a través del ministerio de Seguridad.

“La lucha contra la droga es una política pública que diseñó el gobernador”, sostuvo el fiscal y destacó los “resultados excepcionales” que se están consiguiendo a partir de la desfederalización, con “más de 100 condenas en un año”.

Finalmente, Gerez indicó que “la participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales” en la lucha contra el narcotráfico en la provincia y destacó que ya hubo “2.200 aportes ciudadanos en un año”.

Díaz Pérez reconoció y felicitó al personal policial de Chos Malal y aseguró que el procedimiento que permitió secuestrar 34 kilos de drogas le genera “satisfacción y orgullo” como jefe de la fuerza policial.

Destacó el “trabajo mancomunado” para el combate en toda la provincia del tráfico de drogas, porque “es algo que tenemos que sacar de las calles”. “Esta lucha está declarada”, manifestó.

El intendente de Chos Malal felicitó a “todos los que han sido parte de este gran golpe” y recordó que el municipio adhirió al convenio provincial para luchar contra el narcotráfico. “Como nos pidió el gobernador, tenemos que estar todos en la misma sintonía”, puntualizó.

“No podemos permitir que nos dé lo mismo”, dijo el jefe comunal y agregó: “No podemos permitir que esta gente este caminando libremente”.