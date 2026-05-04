​Se conformó la comisión especial para reformar el Código Contravencional de la Provincia ​

El espacio, integrado por representantes de los tres poderes del Estado, inició hoy su trabajo con el objetivo de modernizar una normativa sancionada en 1962. La comisión estará presidida por el diputado Matías Martínez y tendrá como secretario a Marcelo Bermúdez.

Esta mañana se realizó en la Legislatura provincial la primera reunión de la comisión especial para la reforma del Código Contravencional, en la que se designaron autoridades e integrantes y se definieron los lineamientos iniciales de trabajo.

La apertura estuvo encabezada por la vicepresidenta primera a cargo del Poder Ejecutivo, Zulma Reina, quien destacó la importancia de avanzar en la actualización normativa. “Estamos aquí para conformar la comisión especial que nos indica la resolución 1241. Sabemos que el decreto ley número 813 fue creado el 5 de junio de 1962 y que hubo más de 8 leyes que lo fueron modificando. Con un trabajo que ha hecho el área de actualización normativa, hoy tenemos el compilado de estas de estas leyes que nos permitirá partir de una base concreta”, señaló.

Además, remarcó la necesidad de adecuar la normativa a los cambios sociales: “Desde 1962 hasta ahora hemos cambiado desde lo cultural, lo social y lo tecnológico, y es importantísimo que podamos tener un código actualizado”.

La necesidad de la reforma ya había sido planteada por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura de sesiones ordinarias, el pasado 1 de marzo, cuando sostuvo que ese código “ya no responde a las realidades ni a las demandas de la sociedad neuquina actual”. “Necesitamos avanzar en una reforma integral que lo modernice, lo ordene y lo vuelva verdaderamente operativo, para contar con una herramienta eficaz, acorde a los desafíos de la convivencia, la seguridad y respeto que hoy exige nuestra comunidad”, afirmó.

Designación de autoridades y cronograma

Durante el encuentro de esta mañana se designó como presidente de la comisión al diputado provincial Matías Martínez y como secretario al diputado Marcelo Bermúdez. Participan también como representantes del Poder Ejecutivo Marisa Iantosca -que en esta oportunidad no pudo estar presente- y Juan Pablo Ponchardi; de la Presidencia de la Legislatura, Natalia Acin; y del Poder Judicial, el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya; el secretario de Superintendencia, Manuel Fuertes; y el responsable de la Red de Justicia y Acceso Comunitario, Germán Cazeneuve, además de diputadas y diputados provinciales.

El presidente de la comisión, Matías Martínez, subrayó el carácter participativo del proceso: “Es muy importante el trabajo territorial. Necesitamos ir con esta comisión conformada por los tres poderes del Estado a cada uno de los rincones de la provincia, porque tenemos realidades muy distintas”.

“El código nos atraviesa a todos, por eso es fundamental escuchar a vecinos, comerciantes y a todos los actores sociales para construir una herramienta eficaz”, indicó.

En relación a los plazos, Martínez precisó: “Tenemos por resolución seis meses, con posibilidad de prórroga de otros seis, pero la idea es trabajar intensamente para cumplir con el primer plazo y avanzar en un anteproyecto”.

Por su parte, Bermúdez explicó los fundamentos de la iniciativa: “El código contravencional del año 62 está no solo vetusto, sino desarticulado, con muchos artículos derogados, así que prácticamente no se aplica en el ámbito de la provincia de Neuquén”.

Indicó que el código contravencional “reprocha inconductas inadecuadas cotidianas, vecinales, y hoy hay muchas situaciones que quedan impunes porque no son tomadas por la justicia”, habida cuenta de que no llegan a configurar un delito penal. “Nuestra intención es que la convivencia en la provincia vaya por carriles razonables”, agregó.

También anticipó algunos ejes de la reforma: “Estas cuestiones de inconductas, como la violencia en distintos ámbitos, entre otras, son las que van a ser reprochadas por el nuevo código”.

La comisión volverá a reunirse la próxima semana para definir el cronograma de trabajo y las recorridas por las distintas regiones de la provincia.