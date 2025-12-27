​Salud confirmó dos casos de Influenza A(H3N2) sin transmisión comunitaria ​

Los pacientes ya recibieron el alta médica. Se trata de la variante subclado k, en un contexto de aumento de la actividad del virus a nivel internacional.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, confirmó la detección de dos casos de influenza A(H3N2) subclado K en territorio provincial, en un contexto de aumento de la actividad del virus a nivel internacional durante los últimos meses.

Ambos pacientes requirieron internación por neumonía, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica. Las autoridades sanitarias provinciales destacaron que se trata de casos aislados y que hasta el momento no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en Neuquén.

El subclado K del virus influenza A(H3N2) ya fue detectado en varios países del mundo. Sin embargo, hasta el momento no se ha observado mayor gravedad clínica asociada a esta variante, ni un aumento de hospitalizaciones o fallecimientos en relación con temporadas previas.

El sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando de manera permanente la situación. Regueiro remarcó que no se trata de una situación de alarma, sino de un evento que está siendo controlado de forma oportuna y eficaz.

Prevención

Las autoridades sanitarias neuquinas insisten en la importancia de mantener las medidas de prevención habituales:

– Mantener al día la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo: personas gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses inclusive, niñas y niños de 2 a 8 años inclusive con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con factores de riesgo, tales como enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes; y personas mayores de 65 años

– Lavarse frecuentemente las manos

– Ventilar los ambientes

– Cubrirse al toser o estornudar

– Ante síntomas respiratorios, quedarse en casa y consultar al sistema de salud, sobre todo si se pertenece a un grupo de riesgo.