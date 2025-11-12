Rucci pidió soluciones urgentes para la Ruta 151 y entregó una nueva ambulancia en Catriel

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, encabezó un acto frente a la Clínica Juan Domingo Perón, donde entregó la octava ambulancia de alta complejidad (UTIM) y reclamó obras urgentes en la Ruta Nacional 151, debido a su “estado crítico y peligroso”.

“No se puede transitar sin riesgo. ¿Cuántos accidentes más tienen que pasar?”, cuestionó Rucci, quien pidió al gobernador Alberto Weretilneck avanzar en soluciones conjuntas.

El dirigente subrayó que la demanda no es sectorial, sino de toda la comunidad, y ratificó su compromiso de seguir “defendiendo el trabajo, la salud y la dignidad” de la región.

La nueva ambulancia, una Mercedes-Benz 517 equipada con tecnología de alta complejidad, estará al servicio de Catriel y localidades vecinas. Con esta unidad, ya son ocho las ambulancias entregadas por el gremio en zonas estratégicas.