​Rolando Figueroa recordó al Papa Francisco ​

El gobernador neuquino destacó que “realizó muchas luchas desde el Vaticano con poderosos” y reflexionó que “varios argentinos se daban el gusto de criticar a uno de los nuestros, que era la persona más influyente del planeta”. Provincia adhirió al duelo nacional por siete días.

“No puedo dejar de recordar al Papa Francisco en un lugar tan especial. Sé lo que implica en los católicos, sé lo que implica para la región el tener un Papa argentino y lo perdimos en el día de ayer”, señaló hoy el gobernador Rolando Figueroa durante el acto de inauguración de la pavimentación de la ruta provincial 39, que une Huinganco con Andacollo.

“Vaya si realizó muchas luchas desde el Vaticano con poderosos”, indicó el gobernador y agregó que el país contó con “un Papa argentino y varios argentinos se daban el gusto de criticar a uno de los nuestros, que era la persona más influyente del planeta”.

“A veces me parece increíble cómo a una persona tan influyente los argentinos no la hayamos valorado, como país y como hermanos de una misma patria”, dijo Figueroa y consideró: “Muchas veces eso genera estos dolores. Él se murió sin haber podido visitar su tierra como Papa. Eso más que nada me llamó a la reflexión”.

Por último, el gobernador expresó: “Ojalá que el cónclave en la Capilla Sixtina nos lleve a tener un papa que contribuya a una iglesia abierta, una iglesia moderna, que viva los momentos actuales y que sea muy cercana a la gente. Es la misma que quería Francisco”.

Duelo nacional

La provincia del Neuquén adhirió al duelo nacional por siete días, a partir del 21 de abril, en honor a la memoria de Su Santidad el Papa Francisco.

De esta forma, las Banderas Nacional y Provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales y, además, se realizará un minuto de silencio en todos los actos públicos durante el duelo declarado.