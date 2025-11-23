24 noviembre, 2025 08:39
​Resultados positivos tras allanamientos en Rincón de los Sauces ​

Varias personas fueron demoradas durante los procedimientos en los cuales secuestraron una réplica de 9 milímetros, una tumbera en armado, 13,32 gramos de sustancia compatible con clorhidrato de cocaína y más de 600 mil pesos en efectivo, entre otros elementos de interés para la investigación.

Efectivos policiales realizaron hoy cinco allanamientos en la ciudad de Rincón de los Sauces y en tres de ellos obtuvieron resultados positivos.

En uno de los domicilios lograron secuestrar un arma tipo tumbera -en etapa de armado- y una réplica de 9 milímetros; en otro allanamiento incautaron 13,32 gramos de sustancia compatible con clorhidrato de cocaína y más de $600.000 en efectivo en billetes de baja denominación; mientras que en el tercero secuestraron 53 cartuchos completos calibre 32.

En estos procedimientos participaron efectivos tanto de la Comisaría N° 35 como de CENAF N° 5 y Antinarcóticos de Añelo.

Durante la jornada, un hombre de 48 años fue demorado y se secuestró un automóvil en uno de los domicilios allanados.

En otra vivienda, había siete personas más: los mayores fueron trasladados a la dependencia policial para su correcta identificación y, debido a la presencia de menores en el lugar, se dio intervención a la Fiscalía de Delitos Juveniles.

