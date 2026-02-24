​Registro Civil: La sede de calle Yrigoyen 56 tendrá nueva oficina ​

El traslado a la calle Independencia 350 apunta a optimizar la atención al público y mejorar las condiciones de trabajo. Las restantes 15 oficinas de Neuquén Capital permanecen abiertas para cualquier tipo de trámite.

La Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas informó que la oficina ubicada en calle Yrigoyen N° 56 de Neuquén Capital permanecerá cerrada los días 25 y 26 de febrero por mudanza.

La sede comenzará a funcionar próximamente en un nuevo inmueble ubicado en calle Independencia N° 350, mejorando las prestaciones, calidad de servicios y atención al público.

El traslado requiere el armado de nueva infraestructura para puestos de trabajo y la instalación de servicios como conectividad, alarmas y dispositivos especializados de seguridad y transmisión de datos que deben ser dados de alta por el RENAPER (Registro Nacional de las Personas).

Se aclara que quienes deseen retirar documentación gestionada en dicha sede pueden dirigirse a la sede de San Martín 756. Además, se informó que están disponibles todas las oficinas de la ciudad para realizar cualquier tipo de trámite identificatorio.

Esta definición del organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos responde a un plan de trabajo que busca mejorar los servicios a la ciudadanía tanto en sus oficinas seccionales como a través de los dispositivos itinerantes e interculturales.

En uno de los períodos de mayor productividad, el año pasado se realizaron más de 134 mil trámites que responden a distintos tipos de actos vitales como documentos de identidad y pasaportes.

Oficinas abiertas para cualquier tipo de trámite

Dirección Provincial (San Martín N° 756)

R.C. 1ra. Sección (12 de septiembre N° 755)

R.C. 2da. Sección (Río Diamante y Juan XXIII)

R.C. 4ta Sección (Avenida Olascoaga N° 1292 y Chocón)

R.C. 5ta Sección (Avenida Rodhe N°1110)

R.C. 6ta Sección (Hospital Heller Godoy y Lihuén)

R.C. 7ta Sección (Salta N° 227)

R.C. Confluencia (Cerro Catedral y Correntoso N° 756)

R.C. Progreso (Antártida Argentina N° 2464)

R.C. Islas Malvinas (Batilana N° 1230)

R.C. Don Bosco II (Ignacio Rivas y Domene)

R.C. C.D.R (San Martín N° 1501)

R.C. B° Gran Neuquén (Novella y Venado Tuerto)

R.C. B° Limay (Ambrossetti N° 1650)

R.C. Eton (Teodoro Planas N° 2900 y Solalique).

Para mayor información o consultas el Registro Civil cuenta con la página web oficial: registrocivil.neuquen.gob.ar.