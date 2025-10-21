​Refuerzan la investigación criminal con la compra de equipamiento forense ​

El Gobierno provincial aprobó el llamado a licitación pública para adquirir un moderno equipo destinado al Gabinete de Periciales del Departamento de Criminalística. La inversión asciende a más de 430 millones de pesos.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del Decreto N° 1344/2025 firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, autorizó el llamado a licitación pública para la adquisición de un microscopio tipo electrónico de barrido. El equipamiento será destinado al Gabinete de Periciales dependiente del Departamento de Criminalística de la Jefatura de Policía.

La incorporación de este instrumento científico de alta precisión -modelo EVO 10- permitirá realizar análisis morfológicos y estructurales sobre muestras forenses diversas, como residuos de disparo, fibras, trazas biológicas y materiales metálicos o no metálicos. Su tecnología posibilitará la obtención de imágenes de ultra alta definición, mejorando la resolución, el contraste y la profundidad de campo en los estudios periciales.

El monto de la contratación se estima en más de 430 millones de pesos, con fondos provenientes del Fondo de Reequipamiento Policial. Esta inversión busca fortalecer la capacidad técnica y analítica del área de Criminalística, asegurando pericias más confiables, rápidas y alineadas con los estándares internacionales de investigación científica aplicada a la seguridad pública.

El proceso licitatorio se llevará adelante bajo la supervisión de la dirección Administración de la Jefatura de Policía, que también estará facultada para definir la fecha, hora y lugar del acto de apertura de sobres.

El ministro Nicolini destacó que la adquisición de este equipamiento “responde a una política sostenida de modernización tecnológica al servicio de la seguridad pública, que refuerza la capacidad de investigación y la búsqueda de la verdad en cada caso”.