​Refuerzan la concientización sobre el abuso sexual y llaman a denunciar ​

La iniciativa forma parte de las políticas públicas de prevención del ciberdelito y protección integral de niños, niñas y adolescentes, reforzando el compromiso del Estado provincial en la lucha contra estas formas de violencia.

El ministerio de Seguridad de la Provincia impulsa una campaña de sensibilización para prevenir y combatir el Material de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Mascnna).

Se entiende por Mascnna a cualquier imagen, video o contenido digital -real o editado- que muestre o implique violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Este tipo de delito vulnera gravemente los derechos de las infancias y constituye una problemática que requiere del compromiso de toda la sociedad.

En este sentido, desde la cartera de Seguridad recordaron que existen distintas situaciones que deben ser denunciadas, entre ellas la tenencia de imágenes o videos de este tipo; la producción o comercialización de material; la distribución digital y la utilización de menores en actividades sexuales.

Asimismo, se destacó que cualquier persona adulta puede realizar la denuncia, ya que se trata de un delito de acción pública.

Bajo el lema “No mires. No compartas. Denunciá”, la campaña busca generar conciencia sobre la importancia de actuar ante este tipo de hechos y cortar la circulación de estos contenidos.

Las denuncias pueden realizarse en la comisaría más cercana y el sitio web del Ministerio Público Fiscal. También se encuentran disponibles los canales oficiales: [email protected] https://neuquencibersegura.gob.ar/

Desde el ministerio remarcaron que no se trata de pornografía, sino de abuso sexual, y que denunciar es una herramienta clave para proteger a las víctimas y avanzar en la investigación de estos delitos. La iniciativa forma parte de las políticas públicas de prevención del ciberdelito y protección integral de niños, niñas y adolescentes, reforzando el compromiso del Estado provincial en la lucha contra estas formas de violencia.