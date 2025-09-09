​Recomiendan precaución al transitar por rutas cordilleranas ​

Se registra un frente frío con lluvias y nevadas en cordillera, en tanto que para los valles y meseta habrá periodos de viento e inestabilidad con probables heladas para la noche del martes.

El pronóstico meteorológico anuncia que durante el martes y miércoles se presenta el ingreso de un frente frío con lluvias y nevadas de variada intensidad en las regiones cordilleranas del sur, centro y norte de la provincia. Para los valles y mesetas se esperan periodos de viento e inestabilidad con probables heladas nocturnas.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, informó que “estas condiciones se intensificarán durante el día de hoy llegando a sectores de valles, mesetas, área centro de la provincia y sectores petroleros con ráfagas que pueden llegar a superar los 90 kilómetros por hora para mañana miércoles”.

Actualmente las rutas de la provincia “se encuentran transitables con extrema precaución, exceptuando la ruta provincial 13 desde Primeros Pinos-Litrán y Litrán- Villa Pehuenia, que se encuentra intransitable por la acumulación de nieve y viento blanco”, detalló Cruz.

La exigencia de portar cadenas rige para la ruta provincial 46 desde Zapala hacia Aluminé “principalmente en el sector Cuesta del Rahue que está transitable con extrema precaución por presencia de nieve y sectores con viento blanco”, explicó el funcionario.

Los pasos internacionales se encuentran habilitados al tránsito con precaución por lluvias y baja visibilidad. En el caso de los pasos Pino Hachado e Icalma se exige portación de cadenas por la acumulación de nieve.