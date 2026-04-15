​Recolectaron más de 2,5 toneladas de pilas usadas en la provincia ​

La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales coordinó una nueva campaña provincial con amplia participación de municipios y organismos, fortaleciendo la gestión responsable de residuos especiales.

Durante una nueva edición del Programa Provincial “Campaña de recolección de pilas y baterías usadas” se reunieron 2.533 kilogramos de material en 39 municipios y comisiones de fomento de la provincia. La actividad estuvo organizada por la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales.

La iniciativa aprobada mediante Resolución N°0166/23, tiene como objetivo principal promover la separación en origen, el transporte, tratamiento y disposición final de pilas y baterías usadas. A través de este programa se busca consolidar buenas prácticas con una visión regional, a fin de minimizar los impactos negativos en el ambiente y la salud de la población.

Durante esta edición, participaron 39 municipios y comisiones de fomento adheridos al programa, de los cuales 34 localidades lo implementaron activamente durante el 2025, evidenciando un alto nivel de compromiso en la gestión adecuada de este tipo de residuos especiales.

Asimismo, se sumaron diversos organismos provinciales como el EPAS, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ADI-NQN S.E.P, Centro PyME-ADENEU, la subsecretaría de Energía y el ministerio de Salud con una participación destacada de la Zona Sanitaria, que acompañó las acciones territoriales de concientización y recolección.

Como parte de la campaña, se entregaron bidones plásticos de cinco litros, etiquetas identificatorias y folletería informativa, con el objetivo de garantizar una recolección segura y un adecuado acopio transitorio en cada localidad.

Por otra parte, se coordinó el retiro y disposición final de las pilas en un relleno de seguridad junto a la empresa Servicios Ambientales del Neuquén SRL, que en su responsabilidad social empresaria articuló las tareas logísticas con LEMAX SRL y lleva adelante el tratamiento de estos residuos. La firma se encuentra habilitada e inscripta en el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Especiales (RPGTyORE).

El resultado de esta nueva campaña consolida una política pública sostenida en el tiempo y orientada al cuidado del ambiente y la salud de las y los neuquinos.