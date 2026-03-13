​Realizarán perforaciones para captación de agua en Loncopué ​

Un aporte provincial no reintegrable permitirá ejecutar tres perforaciones destinadas a mejorar el acceso al agua en la localidad y en el paraje Mallín del Toro.

El gobierno de la provincia del Neuquén firmó un convenio con la Municipalidad de Loncopué para financiar obras de captación de agua subterránea destinadas a mejorar el abastecimiento en la localidad y en el paraje Mallín del Toro.

El acuerdo fue suscripto por el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho y el intendente de Loncopué, Daniel Soto, durante un encuentro realizado en las oficinas del organismo que integra la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales.

Mediante este convenio, el Estado provincial otorgará a la municipalidad un aporte no reintegrable de 144.112.491 pesos, que será destinado a la ejecución de una perforación de 70 metros de profundidad para la captación de agua subterránea en la localidad de Loncopué y dos perforaciones de 60 metros en el paraje Mallín del Toro.

Las obras tienen como objetivo fortalecer el sistema de abastecimiento de agua y mejorar las condiciones de acceso al recurso para las comunidades locales, en una zona donde el crecimiento de la demanda hace necesario ampliar las fuentes de captación.

Según lo establecido en el convenio, el aporte será transferido en un pago único dentro de los quince días posteriores a la firma del acuerdo, mientras que el plazo de ejecución de las tareas no podrá superar los 60 días a partir de la acreditación de los fondos.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, del cual depende Recursos Hídricos, destacaron que este tipo de acciones forman parte del trabajo que lleva adelante el gobierno provincial para fortalecer la infraestructura hídrica en distintas localidades del territorio, acompañando a los municipios en la planificación y ejecución de obras vinculadas al acceso al agua.

Una vez finalizados los trabajos, la municipalidad deberá presentar un informe técnico y financiero que documente las tareas realizadas, que será verificado por el organismo provincial para garantizar el correcto cumplimiento del convenio.

Las intervenciones permitirán ampliar la disponibilidad de agua subterránea en Loncopué y en el paraje Mallín del Toro, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a consolidar el desarrollo de las comunidades de la región.