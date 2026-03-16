​Realizan trabajos en una cañería del sistema de agua potable en el centro de Neuquén ​

El EPAS detectó una pérdida debajo del monumento al general San Martín. Los tareas continuarán este lunes por la mañana.

En los últimos días se detectó una pérdida en una cañería del sistema de agua potable ubicada debajo del monumento al general San Martín, en el centro de la ciudad de Neuquén.

Ante esta situación, durante el fin de semana el personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) realizó tareas de modificación de la red con el objetivo de desafectar la tubería ubicada bajo el monumento, procurando afectar lo menos posible la circulación vehicular. Para ello se dispusieron tres cuadrillas que trabajaron de manera simultánea en distintos puntos del sector.

Cabe señalar que en esta zona existe infraestructura con varias décadas de antigüedad, originalmente ejecutada por Obras Sanitarias de la Nación. Durante las tareas de excavación se detectaron además algunas cañerías que no figuran en los planos existentes, lo que complejiza las intervenciones.

Debido a la intensa lluvia registrada durante gran parte del domingo, los trabajos programados sufrieron demoras y resta realizar una última intervención que se llevará a cabo durante la mañana del lunes.

Las tareas se desarrollan de manera conjunta con la municipalidad de Neuquén, que dispuso cuadrillas para colaborar en los trabajos y realizó el bacheo inmediato del sector intervenido.

Por este motivo, durante la mañana del lunes estará afectada media calzada en la mano oeste de avenida Argentina, a la altura de Diagonal Alvear, aunque el tránsito no será interrumpido.