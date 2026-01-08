​Realizan obras para garantizar la operatividad en el Paso Internacional Pichachén ​

La Provincia ejecutará trabajos para proporcionar el abastecimiento de agua, que se ve afectado por el déficit hídrico que presentan las cuencas de la provincia.

En el contexto de la Emergencia Hídrica, Social y Productiva declarada en la provincia del Neuquén, establecida por el decreto N°1303 del 17 de octubre del 2025, por el término de 180 días, el Gobierno provincial realizará obras de ampliación del tendido de agua potable en el Paso Internacional Pichachén, con el objetivo de contribuir a asegurar condiciones operativas adecuadas para la provisión del servicio, reduciendo el riesgo de interrupciones en su funcionamiento.

Ante la problemática operativa asociada al contexto de estrés hídrico que atraviesa la provincia, la subsecretaría de Recursos Hídricos, en su rol de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 899 – Código de Aguas, efectuó una evaluación técnica del recurso hídrico disponible. En función de dicho análisis, y conforme a sus incumbencias como organismo responsable de la gestión del recurso, realizó la recomendación técnica tendiente a considerar la captación de una vertiente ubicada aguas arriba del cauce actualmente utilizado, como alternativa paliativa y preventiva, potencialmente suficiente para atender la necesidad identificada.

La obra implica la captación de agua mediante una manguera de 2 pulgadas, que cubre con las necesidades básicas requeridas ya que trabaja por desnivel, además de contar con la altura suficiente para poder llenar los tanques por gravedad.

Se trata de la extensión de una red de 2000 metros de mangueras. Para la ejecución de los trabajos Gendarmería puso a disposición su personal, ya que el trabajo es necesario realizarlo manualmente por lo accidentado del terreno. Las mangueras se entierran a fin de protegerlas de pinchaduras o roturas debido al paso de los animales.

Las gestiones para avanzar en los trabajos fueron realizadas por la dirección provincial de Asuntos Institucionales, dependiente del ministerio Jefatura de Gabinete, a través de la dirección general de Pasos Fronterizos, y el delegado de la región Alto Neuquén, Néstor Fuentes, con el propósito de asegurar el abastecimiento de agua potable en el Complejo Fronterizo Pichachén, ubicado en cercanías a la localidad de El Cholar.

Si bien la administración y el mantenimiento de los pasos fronterizos corresponden al Poder Ejecutivo Nacional, desde el Gobierno provincial se trabaja de manera articulada para contribuir a mejorar las condiciones operativas de estos espacios estratégicos.

El Paso Internacional Pichachén reviste una importancia clave para la región del Alto Neuquén, ya que constituye el único paso habilitado que conecta esta zona con la República de Chile y funciona exclusivamente durante la temporada estival. En ese sentido, la falta de suministro de agua potable implicaría la suspensión de las actividades del complejo, afectando gravemente la integración regional, el intercambio comercial, turístico y social con el país vecino.

Cabe destacar que, por gestiones impulsadas por el gobernador, Rolando Figueroa, este año se logró la apertura anticipada del paso a fines de octubre, constituyendo un hecho histórico para la región. Garantizar condiciones básicas como el acceso al agua resulta indispensable para sostener su operatividad y brindar condiciones adecuadas tanto al personal de los organismos nacionales que prestan servicio en el lugar como a las personas que lo transitan diariamente.

Con estas acciones, el Gobierno del Neuquén reafirma su compromiso de acompañar el funcionamiento de los pasos internacionales, fortalecer la integración binacional y preservar el desarrollo económico y social del norte provincial, en un contexto excepcional de emergencia hídrica.