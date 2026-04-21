​Rápida intervención policial: secuestran droga y elementos robados ​

En un operativo llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Segunda de Neuquén en horas de la madrugada, se secuestraron estupefacientes y elementos sustraídos desde un vehículo.

En horas de la madrugada del martes, personal policial de la Comisaría Segunda de Neuquén llevó adelante un exitoso procedimiento por un hecho contra la propiedad ocurrido en la vía pública.

El mismo tuvo lugar apenas pasadas las 2 de la madrugada, en calle Misiones de barrio Nuevo. A raíz de la actuación policial, se logró la identificación y demora de dos individuos vinculados al hecho, recuperándose elementos sustraídos desde el interior de un vehículo. Entre los mismos se contabilizaron prendas de vestir destinadas a la venta, tales como gorras, ropa interior y aproximadamente 48 pares de medias, las cuales fueron secuestradas bajo las formalidades legales correspondientes.

Asimismo, en continuidad con las diligencias, se dio intervención al Departamento Antinarcóticos, que procedió al secuestro de sustancia vegetal compatible con cannabis, con un peso total de 416 gramos, en el marco de la legislación vigente en materia de estupefacientes.

El accionar rápido, coordinado y eficiente del personal policial permitió no solo el esclarecimiento del hecho y la recuperación de los elementos sustraídos, sino también el secuestro de sustancia ilícita, quedando las dos personas aprehendidas a disposición de la Justicia.