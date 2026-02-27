​Ramón Castro celebró con obras, anuncios y un mensaje de igualdad territorial ​

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini y el presidente de la comisión de fomento, Nicolás Sifuentes encabezaron el acto protocolar.

La localidad de Ramón Castro celebró su 28° aniversario institucional con un acto oficial y almuerzo popular, encabezado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini y el presidente de la comisión de fomento, Nicolás Sifuentes.

Acompañaron la jornada el secretario del Interior, Gustavo Coatz; el delegado regional Rubén García; autoridades provinciales y locales, instituciones, familias y vecinos de la comunidad.

Durante su discurso, Nicolini afirmó: “No puede haber una provincia para algunos y otra distinta para otros. Existe una sola provincia, integrada por realidades diversas, pero con el mismo derecho al desarrollo”. En ese sentido, remarcó que gobernar es “corregir desequilibrios históricos y garantizar que el progreso llegue a cada rincón del territorio”.

“Cada obra que se ejecuta acá no es aislada. Cada inversión tiene un sentido. Son igualdad territorial en acción”, sostuvo el ministro.

Entre las principales acciones ejecutadas, destacó la reestructuración del sistema eléctrico a través del EPEN, que permitió mejorar el suministro para ocho viviendas y sumar luminarias LED, con una inversión superior a los 76 millones de pesos. Además, se proyecta la obra de factibilidad y punto de conexión en Lof Maliqueo, en Santo Domingo.

En infraestructura urbana, se ejecutaron el Boulevard San Martín y la vereda peatonal, junto con la refacción integral de la plaza central, baños y vestuarios. También continúan las obras de cordón cuneta y veredas.

En materia hídrica, se concretó una nueva perforación de agua, se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento de aguadas y jagüeles, y se avanza en proyectos de abastecimiento que beneficiarán a 65 familias, incorporando a 27 nuevas al sistema.

El ministro también puso en valor la identidad productiva de la localidad, vinculada a la ganadería y la trashumancia, y remarcó el acompañamiento provincial a productores mediante programas avícolas, agricultura familiar y fortalecimiento de fondos rotatorios. Asimismo, subrayó el rol de la Brigada Rural y Abigeato en la prevención del delito rural y la protección del trabajo de crianceros y productores.

En educación, 35 estudiantes de la localidad acceden a las Becas Gregorio Álvarez, con una inversión superior a los 29 millones de pesos. En deporte y cultura, niños y jóvenes participan en programas provinciales que fortalecen el tejido social y promueven la integración regional.

De cara al futuro, Nicolini anunció que el Presupuesto Provincial 2026 contempla la construcción del SAF para Ramón Castro, y que la localidad está incluida en el plan integral para garantizar el acceso al gas en comunidades que aún no cuentan con red.

En el cierre, el ministro expresó: “Hoy renovamos ese compromiso con Ramón Castro. Honramos su historia y trabajamos para que el crecimiento llegue con oportunidades reales para que las familias puedan desarrollarse aquí, sin tener que irse. Porque cuando cuidamos el territorio, cuando planificamos y cuando fortalecemos a cada comunidad, estamos cuidando el futuro de Neuquén”.

Por su parte, el presidente de la comisión de fomento destacó el trabajo conjunto con la Provincia y aseguró que “cada avance en infraestructura y servicios es el resultado de una planificación sostenida y del acompañamiento permanente del gobierno provincial”.