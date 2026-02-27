​¿Qué significa la apertura de sesiones legislativas que se realizará el domingo? ​

El 1º de marzo es una fecha clave en el calendario político porque se comparte el informe de gestión de gobierno, esto implica un repaso por las principales acciones y políticas públicas y un adelanto de las iniciativas legislativas que se trabajarán a lo largo del año.

Este domingo 1º de marzo el gobernador Rolando Figueroa compartirá el informe de gestión en la apertura del 55º periodo de Sesiones Ordinarias de la Legislatura a partir de las 9.30.

¿Cuál es la importancia del acto? Es una jornada política institucional en la que el gobernador repasa el estado general de la administración pública y los principales ejes de las políticas que se impulsarán a lo largo del año. Además, se aprovecha la ocasión para realizar anuncios y presentar proyectos de leyes. Una vez culminado el discurso, se da inicio formal al período legislativo 2026, como suele suceder cada 1º de marzo.

¿Qué es el informe de gestión? Se trata del repaso de acciones que informará el gobernador Rolando Figueroa. Consiste en un documento público y oficial que detalla logros, avances financieros e incluso dificultades, a fin de rendir cuentas sobre la utilización de los recursos.

¿Dónde será el acto? En la Legislatura neuquina ubicada en Leloir 810 de Neuquén capital a partir de las 89.30.

¿Quiénes asistirán? En esta ocasión, acompañarán al gobernador, las y los integrantes del gabinete provincial, conformado por ministros/as, secretarios/as, subsecretarios/as, diputadas y diputados, representantes del Poder Judicial y personas invitadas a la ceremonia.

¿Se puede presenciar el acto? A fin de facilitar el seguimiento se prevé el montaje de una pantalla gigante en el hall de ingreso de la Legislatura.

¿Dónde se puede seguir la ceremonia? Con el propósito de facilitar el acceso de la población al acto de inicio de Sesiones Ordinarias de la Legislatura se transmiete a través del canal oficial de Youtube de Radio y Televisión del Neuquén, www.youtube.com/@rtn_neuquen y el de la Legislatura provincial: www.youtube.com/@prensalegislaturanqn.