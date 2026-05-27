​“Próximo Paso en tu Barrio” llega a Parque Industrial con herramientas para el empleo y la formación ​

Se realizará una jornada abierta este sábado 30 de mayo, de 16 a 20, que estará destinada a mayores de 16 años. Habrá asesoramiento laboral, armado de CV, actividades de habilidades blandas e información sobre programas provinciales como Emplea Neuquén y Kimun.

Con el objetivo de seguir acercando oportunidades de empleo, capacitación y acompañamiento a cada sector de la ciudad, este sábado 30 de mayo se llevará adelante la jornada abierta “Próximo Paso en tu Barrio” en Parque Industrial.

La actividad se desarrollará de 16 a 20 y estará destinada a jóvenes y adultos, mayores de 16 años que busquen herramientas para insertarse laboralmente, mejorar sus oportunidades o acceder a programas de formación y acompañamiento impulsados por la provincia.

Durante la jornada habrá espacios de orientación sobre búsqueda laboral, entrevistas de trabajo y armado de currículum vitae, además de actividades lúdicas enfocadas en el desarrollo de habilidades blandas, fundamentales para el mundo del trabajo actual.

También se brindará información y preinscripción al programa Emplea Neuquén, asesoramiento sobre el programa Kimun, orientación para emprendedores, acceso a búsquedas laborales activas y difusión de la oferta formativa disponible.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, destacó la importancia de acercar estas herramientas directamente a los barrios y señaló que “queremos que cada neuquino tenga la posibilidad de acceder a información, orientación y oportunidades concretas cerca de su casa”.

Además, remarcó que “estas jornadas permiten acompañar especialmente a los jóvenes y a quienes están buscando reinsertarse laboralmente, brindándoles herramientas prácticas y generando vínculos con programas que hoy están dando resultados en toda la provincia”.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el gobierno provincial para descentralizar las políticas públicas de empleo y fortalecer el acceso a oportunidades de formación, capacitación e intermediación laboral en distintos puntos de Neuquén. Además de las jornadas barriales, el programa “Próximo Paso” también se viene desarrollando en escuelas secundarias de enseñanza media y técnica, acercando herramientas a estudiantes que comienzan a pensar su futuro. A través de talleres y actividades participativas, la propuesta busca acompañar a jóvenes en la construcción de su proyecto de vida.