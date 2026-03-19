​Provincia y municipio trabajan sobre nuevo sistema cloacal en Rincón de los Sauces ​

El Gobierno provincial participó de la primera reunión convocada por el municipio junto a equipos técnicos provinciales, la empresa Vista Energy y especialistas para comenzar a delinear una solución integral de saneamiento.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia, Leticia Esteves, participó de una reunión de trabajo en Rincón de los Sauces convocada por la intendenta Norma Sepúlveda, con el objetivo de iniciar un proceso de planificación para el desarrollo de un nuevo sistema de efluentes cloacales y su correspondiente planta de tratamiento.

Del encuentro participaron además el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, equipos técnicos provinciales, representantes de la empresa Vista Energy y una consultora especializada, en una jornada que se extendió durante todo el día.

Se trata de la primera instancia de trabajo conjunto en la que se abordaron diagnósticos iniciales, alternativas posibles y criterios técnicos para avanzar en una solución integral que permita mejorar el sistema de saneamiento de la localidad.

La iniciativa surge ante la necesidad de proyectar infraestructura acorde al crecimiento de Rincón de los Sauces, en un contexto de expansión urbana y desarrollo productivo.

De esta manera, se comenzó a trabajar en un esquema de articulación entre el municipio, el gobierno provincial, el sector privado y equipos técnicos, con el objetivo de avanzar de manera progresiva en la definición de un proyecto que contemple el tratamiento adecuado de los efluentes y la proyección futura del sistema.

Esta línea de trabajo se inscribe en el plan de infraestructura hídrica que impulsa el Gobierno de la Provincia del Neuquén a través del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, orientado a fortalecer los sistemas de agua y saneamiento en distintas localidades.

Desde el ministerio se destacó la importancia de estas instancias de articulación temprana, que permiten ordenar el proceso de planificación, evaluar alternativas y construir soluciones sostenibles en conjunto con los actores involucrados.

La jornada en Rincón de los Sauces representa así el inicio de un proceso de trabajo orientado a desarrollar una solución estructural para el sistema cloacal de la localidad.