​Provincia y municipio avanzan para prohibir la actividad de limpiavidrios en Neuquén ​

Se presentó un proyecto de ordenanza que implica al análisis de cada caso con un protocolo de abordaje. El objetivo es garantizar la tranquilidad y libre circulación de conductores y peatones.

Durante una conferencia de prensa organizada en la Municipalidad de Neuquén, autoridades municipales y provinciales presentaron el proyecto de ordenanza que prohíbe la actividad de limpieza de vidrios o parabrisas en intersecciones semaforizadas y otros puntos de circulación vehicular.

La iniciativa, que tiene como objetivo garantizar la tranquilidad y la libre circulación de conductores y peatones, fue encabezada por la secretaria de Jefatura de Gabinete del municipio, María Pasqualini, y el ministro de Seguridad de la Provincia, Matías Nicolini, que fueron acompañados por concejales y funcionarios de ambos niveles del Estado.

“La decisión está tomada: la actividad de limpiavidrios quedará prohibida en la ciudad de Neuquén. Cada caso será considerado en particular dentro del protocolo de abordaje, pero el compromiso con los vecinos y vecinas es claro y firme”, expresó Pasqualini, quien confirmó que el proyecto será tratado el lunes en comisión y el jueves en el recinto del Concejo Deliberante.

“El espacio público debe ser un lugar seguro para todos. No podemos permitir que el vecino se sienta vulnerable o condicionado mientras circula por su ciudad”, remarcó.

Pasqualini explicó que, previo a la elaboración del proyecto -trabajado de manera conjunta con la Provincia- se realizó un censo que permitió dimensionar la problemática. “Relevamos alrededor de cien personas que llevan adelante esta actividad, y tenemos distintos puntos distribuidos en la ciudad según días, horarios y fines de semana”, detalló.

“A partir de ese relevamiento, elaboramos un protocolo de abordaje que contempla las distintas realidades detectadas. El 70% de las personas censadas no son oriundas de Neuquén, por lo que se trabajará en la revinculación con sus lugares de origen. Con el 30% restante, que sí pertenece a la ciudad, se impulsarán capacitaciones para su reinserción laboral”, agregó.

El relevamiento también permitió identificar personas atravesadas por situaciones de consumo, quienes serán acompañadas mediante programas de salud del Gobierno provincial. Asimismo, se detectaron menores de edad y personas con discapacidad, cuya situación será abordada desde el área de Derechos Humanos. En algunos casos, además, se registraron situaciones de índole penal que serán trabajadas en coordinación con la Justicia.

En ese contexto, la funcionaria señaló que existen denuncias registradas en la línea 147 vinculadas a hechos de violencia asociados a esta actividad, lo que refleja situaciones de abordaje insistente e incluso intimidación hacia conductores.

Por su parte, el ministro Nicolini destacó el trabajo articulado entre Provincia y municipio para avanzar en una solución integral.

“Se trata de una problemática que existe en la ciudad. La presencia de personas limpiando vidrios en los semáforos genera situaciones de inseguridad y de peligro, tanto por eventuales siniestros viales como por distintos conflictos que esta actividad conlleva. Esta preocupación fue transmitida por el intendente Mario Gaido al gobernador, quien puso a disposición todos los recursos del Estado provincial para acompañar e impulsar esta iniciativa”, sostuvo.

El ministro subrayó además la importancia de contar con un respaldo normativo claro: “Esta ordenanza va a dar herramientas concretas tanto a inspectores municipales como a la Policía para actuar de manera coordinada, con reglas claras y previsibilidad en cada intervención”.

En ese sentido, Nicolini agregó: “Desde el ministerio de Seguridad vamos a acompañar con presencia en territorio, operativos preventivos y coordinación permanente con el municipio. No se trata solo de prohibir, sino de ordenar el espacio público y llevar tranquilidad a cada vecino que circula por la ciudad”.

“El objetivo es claro: calles seguras y libres de obstáculos. Porque esta situación no solo afecta a los vecinos y automovilistas, sino también a las propias personas que realizan la actividad, muchas de ellas atravesadas por consumos problemáticos que hacen que su permanencia en determinadas esquinas sea riesgosa para su integridad física y la de terceros”, remarcó.

Por su parte, la concejala María Victoria Fernández (MPN), vicepresidenta del Concejo Deliberante, adelantó que el proyecto será incorporado el lunes en el orden del día de la comisión interna legislativa.

“Creemos que vamos a tener acompañamiento porque es una preocupación que compartimos los concejales”, afirmó, y estimó que podría tratarse el jueves en sesión ordinaria para avanzar en la aprobación de un marco normativo claro.