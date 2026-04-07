​Provincia suma tecnología aérea para optimizar los controles en Fauna ​

Se presentó el primero de cinco drones que utilizará la dirección provincial de Fauna para facilitar la tarea cotidiana de los agentes en áreas rurales, espacios protegidos y de difícil acceso.

Como parte de las acciones de modernización y gestión en el territorio, el gobernador Rolando Figueroa participó este martes de la presentación de la primera de cinco Unidades Aéreas No Tripuladas (UAV), que fueron adquiridas con recursos provinciales y serán utilizadas por personal de la dirección provincial de Fauna para garantizar la vigilancia eficiente en zonas rurales, áreas protegidas y regiones de difícil acceso.

Los drones permiten una respuesta más ágil ante situaciones que requieren intervención inmediata sin depender exclusivamente de la presencia de personal en campo, ya que se destacan por su capacidad de operación remota y su alto grado de autonomía. Gracias a sistemas avanzados de navegación, las unidades pueden ejecutar misiones completas -incluyendo despegue, recorrido y aterrizaje- de forma automatizada, mediante planes de vuelo previamente programados.

De la demostración del dron y explicaciones técnicas participaron el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el director de Fauna, Nicolás Lagos yrepresentantes de la empresa proveedora de tecnología.

Lagos manifestó que la incorporación de drones constituye “una herramienta más de control y ayuda al guardafauna, porque de esta manera se pueden abarcar ríos, lagos y caminos complejos. Además, facilita el trabajo nocturno y da seguridad al personal”.

El funcionario explicó que “cuando no teníamos drones, necesitábamos 20 o 30 guardafaunas para controlar un área. Ahora esos 20 o 30 agentes supervisan lugares mucho más extensos y están dotados con otro tipo de herramientas”.

Lagos destacó las posibilidades tecnológicas de los dispositivos: “Podemos visualizar situaciones de riesgo como incendios y actuar junto a la policía, también ayudar en búsqueda y rescate. Es una herramienta muy útil y esperada por los guardafaunas”.

A partir de los controles intensivos, “hemos bajado muchísimo el índice de infracciones. El cazador furtivo sabe que no es tan fácil, porque hay muchos controles y procedimientos de caza mayor”, expresó y añadió que en el caso de pesca disminuyeron en un 40 por ciento las infracciones.

El representante de la firma DJI Store comentó que el dron responde a un sistema automático cuyas misiones se encuentran programadas y se ejecutan de forma remota. También especificó que cuenta con cámara térmica, cámaras auxiliares de visión nocturna, una autonomía de vuelo de unos 10 kilómetros en alcance total en lugares sin interferencia, y una autonomía temporal de 30 a 35 minutos.

Sobre el equipamiento

En términos operativos, cuentan con un radio de acción de hasta 45 kilómetros desde su punto de origen, lo que los convierte en herramientas estratégicas para el patrullaje de grandes extensiones territoriales. Esta capacidad resulta clave para reforzar los controles en zonas donde el acceso terrestre presenta dificultades.

El monitoreo de las operaciones se realiza en tiempo real desde un Centro de Control, donde se reciben datos georreferenciados y material visual de alta precisión. Esta modalidad permite una toma de decisiones más eficiente, basada en información actualizada, sin necesidad de desplegar recursos humanos en cada intervención.

Entre sus principales aplicaciones se destaca la protección de la fauna y los recursos naturales, mediante el control de actividades ilegales como la caza y la pesca furtiva. Asimismo, los drones serán utilizados en la detección temprana de focos de incendio, contribuyendo a una respuesta más rápida y eficaz por parte de los equipos de emergencia.

Adicionalmente, esta tecnología podrá ser aplicada en tareas de seguridad y ordenamiento del tránsito, especialmente en eventos masivos o situaciones que requieran monitoreo aéreo. La integración de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la conectividad satelital, posiciona a la provincia a la vanguardia en materia de protección ambiental, seguridad y respuesta ante emergencias.