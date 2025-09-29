​Provincia refuerza la seguridad en Centenario con una nueva comisaría ​

El gobernador Rolando Figueroa inauguró hoy la Comisaría Nº52 del barrio Sarmiento y recorrió una serie de obras en la localidad.

El gobernador Rolando Figueroa inauguró hoy la Comisaría 52, junto al nuevo centro de monitoreo en el barrio Sarmiento de Centenario, y destacó que las políticas de seguridad implementadas en la localidad permitieron una reducción del 35 por ciento de los delitos. Además, inauguró una obra de asfalto, recorrió otros proyectos educativos, culturales y de desarrollo infantil que están en marcha en la localidad.

Durante el acto, en el que participaron los ministros de Seguridad, Matías Nicolini, y Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi; el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez; y el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, Figueroa aseguró que la nueva unidad policial “responde a una planificación y un modelo que estamos implementando donde claramente las inversiones tienen que ir a educación, a salud, a seguridad, a la infraestructura que nos hace falta”.

Destacó las políticas de seguridad implementadas en la localidad y sostuvo que es un “abordaje integral”. Luego enumeró “con el 20 por ciento de incremento del personal policial, 50 por ciento de incremento en móviles y también poder tener un incremento del 400 por ciento en las cámaras de seguridad, seguramente van a mejorar las estadísticas poder disminuir el delito más allá del 35% que se ha logrado en la ciudad de Centenario”.

Por otro lado, el mandatario destacó el trabajo que está llevando adelante el Estado en la lucha contra el narcotráfico y aseguró que “es importante que todos nos enfoquemos en esta lucha porque es una lucha que está realizando no solo la Policía del Neuquén, no solo el Gobierno, la Justicia, sino que el pueblo de Neuquén ha enfocado esta lucha como propia”.

Nicolini aseguró que la nueva comisaría representa un “hito de lo que es la política de seguridad de este gobierno”, y también destacó la inauguración del nuevo centro de monitoreo urbano de la localidad. El nuevo edificio permitirá ampliar la cantidad de cámaras de seguridad pública de 50 a 200 y adelantó que los dispositivos “ya se encuentra el proceso licitatorio avanzado y podemos estar adelantando esa buena noticia que en breve vamos a contar con esa cantidad de cámaras en Centenario”.

El jefe de la Policía, sostuvo que la nueva comisaría “no es fruto de la improvisación, es fruto de la planificación. Esta comisaría situada en un espacio de la ciudad de Centenario no está porque sí, está de manera estratégica y está más cerca de la comunidad”.

Respecto a la nueva unidad, cuenta con una superficie cubierta superior a los mil metros cuadrados y demandó una inversión cercana a 2.000 millones de pesos. Cuenta con áreas operativa, de monitoreo, para trabajar contra la violencia de género y de alcaidía.

Recorrido de obras

Durante la jornada, las autoridades y funcionarios recorrieron la primera etapa de la refuncionalización del Complejo Cultural Multidisciplinario. El proyecto consta de la puesta en valor de las instalaciones del ex Cine San Martín. Este edificio cuenta con tres bloques funcionales: dos sobre línea municipal de dos pisos y el correspondiente a la nave de la sala del cine.

Luego inauguraron una obra de asfalto del barrio Sarmiento, se trata de 400 metros de pavimento calle Bolivia que beneficia a 58 familias.

También supervisaron la obra del Centro de Formación Profesional (CFP) N°29, que implica una superficie cubierta de 1.550 metros cuadrados y un playón deportivo de 704. El nuevo edificio cuenta con tres aulas de teoría, un aula de informática y talleres de mecánica, albañilería, soldadura, carpintería e instalaciones domiciliarias, además de un SUM de 300 metros cuadrados.