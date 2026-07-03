​Provincia impulsa una obra en el Hogar de Día Caleuche a través de Corfone ​

Con una inversión cercana a los 267 millones de pesos, la Municipalidad de Zapala financiará la obra de mejoramiento del lugar y la empresa provincial estará a cargo de su ejecución.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén continúa consolidando una política de fortalecimiento de la infraestructura pública orientada a mejorar la calidad de vida de la comunidad, acompañando a los gobiernos locales en la concreción de obras con alto impacto social.

En este sentido, la Municipalidad de Zapala destinará una inversión aproximada de 267 millones de pesos para ejecutar obras de mejoramiento en el Hogar de Día Caleuche y contrató a la Corporación Forestal Neuquina S.A. (Corfone) para llevar adelante los trabajos.

El contrato fue suscripto por la secretaría de Desarrollo Humano, Miryan Abojer, en representación de la Corporación Forestal Neuquina S.A. (Corfone) y el intendente de Zapala, Carlos Koopmann.

La intervención contempla la puesta en valor del Salón de Usos Múltiples (SUM) del establecimiento, un espacio fundamental para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, deportivas y de integración, destinadas a las personas mayores que asisten diariamente al hogar.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 150 días corridos y permitirá optimizar las condiciones de funcionamiento de un edificio que cumple un rol esencial en la promoción del envejecimiento activo, la participación social y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

La secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer señaló que “las personas mayores ocupan un lugar prioritario en la agenda provincial y el fortalecimiento del Hogar de Día Caleuche permitirá brindar mejores condiciones para el desarrollo de actividades que promueven el bienestar, la autonomía y la inclusión social”.

Asimismo, informó que “esta obra representa una inversión muy importante para Zapala porque fortalece un espacio que diariamente acompaña y contiene a nuestras personas mayores”.

De acuerdo con el contrato, Corfone será responsable de la ejecución integral de la obra, incluyendo la provisión de materiales, equipamiento, maquinaria y personal. Por su parte, la Municipalidad de Zapala aportará los fondos para la realización del proyecto y ejercerá el seguimiento y control de los trabajos para garantizar el cumplimiento de los plazos y los estándares de calidad previstos.