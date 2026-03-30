​Provincia financiará obras en nueve localidades neuquinas ​

A partir de la firma de convenios con municipios y comisiones de fomento, el gobierno provincial dispuso una serie de préstamos y aportes no reintegrables para el desarrollo de infraestructura vial, social y turística.

Con la intención de democratizar la concreción de obras en diversas localidades, el gobernador Rolando Figueroa firmó documentos con intendentes y presidentes de comisiones de fomento a fin de financiar trabajos de pavimentación e infraestructura social y turística.

Durante el acto que se desarrolló en el Espacio Duam, las autoridades firmaron una serie de documentos para el otorgamiento de préstamos para obras de asfalto en Las Ovejas por mil millones de pesos, para Picún Leufú por 870 millones de pesos y para Las Lajas por 1.795 millones de pesos.

En tanto que para Tricao Malal se destinará un financiamiento técnico para culminar el centro cultural por 63 millones de pesos y renovación de luminaria en espacios públicos por 13 millones de pesos.

El gobernador también firmó documentos para entregar aportes no reintegrables a Los Chihuidos por 113.121.230,34 pesos para la construcción de veredas peatonales y acondicionamiento de calles. Para Pilo Lil se hizo lo propio por un monto de 106.300.000 pesos para obras en la plaza central y un salón semicubierto para la feria comunitaria.

Para Villa del Nahueve se dispusieron 66.213.000 pesos para veredas y cordón cuneta del paraje Los Carrizos, y para Villa del Curi Leuvú se destinaron 18.662.676 pesos para la construcción de garitas, 13.717.100 pesos para el mirador de la Cordillera del Viento en la ruta 43 y obras de agua potable para el paraje Los Menucos por 564 millones de pesos. Finalmente, se dispuso un aporte no reintegrable para la segunda etapa de asfalto de cuadras en El Huecú por 619 millones de pesos.

Del acto participaron la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales,Leticia Esteves; el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset y el secretario del Interior, Gustavo Coatz, entre otros.