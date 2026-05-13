​Provincia entregó la escritura definitiva a la firma Grupo Sur SRL ​

Tras 25 años de gestiones, la empresa de poliestireno expandido del Parque Industrial formalizó la propiedad del lote para ampliar su planta de producción y exportación.

El Gobierno provincial firmó la escritura de una fracción de tierra de 1.769 metros cuadrados ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén a favor de la firma local Grupo Sur SRL. El terreno, identificado como lote 13, será destinado a la ampliación de la planta de fabricación de poliestireno expandido que la empresa desarrolla en el predio lindero.

La ceremonia de entrega fue presidida, este miércoles, por el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó la importancia de la seguridad jurídica que el Estado provincial brinda para las PyMEs que apuestan a la inversión genuina y el desarrollo de valor agregado en origen.

âEn este sentido, el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, subrayó el compromiso del Estado provincial en este proceso administrativo al afirmar: “Desde la subsecretaría de Industrias estamos trabajando firmemente en regularizar y entregar estas escrituras a las empresas que han cumplido con sus obligaciones. Son 25 años de haber iniciado este proceso, y hoy efectivamente se hace entrega formal”.

El funcionario remarcó que la línea que el gobernador trazó es fortalecer las empresas privadas, acompañarlas en su desarrollo y que traccionen el resto de la cadena. Además, señaló que la firma produce envases para la exportación de truchas y concluyó que buscan esa unión de empresas y que puedan expandirse con seguridad jurídica.

âPor su parte, la socia gerente de la empresa, Natalia Zinni, manifestó su satisfacción tras años de trabajo sostenido: “Es una escritura que realmente para nosotros es muy importante. Esta inversión se hizo dos veces. En el año 2022 sufrimos un incendio bastante grande, no quedó nada en ese lote, y volvimos a hacer las inversiones. Considero que somos una empresa muy genuina, con inversiones y proyecciones muy importantes”.

Zinni recordó que el proyecto nació en 1999 y detalló que la planta fabrica poliestireno expandido para diversos usos, desde cajas de exportación hasta materiales de construcción como ladrillos para loza y placas de loza radiante, además de packaging para helados.

âEn términos administrativos, la rúbrica oficializó la posesión de una fracción de tierra de 1.769 metros cuadrados, identificada como Lote 13, en el Área de la Pequeña y Mediana Empresa del Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén (PIN). El terreno es lindero al lote 12, propiedad de la firma unipersonal de Vicente Gino Zinni. El propósito central de esta adjudicación es la ampliación de la infraestructura destinada a la producción de poliestireno, permitiendo a la empresa escalar su volumen de fabricación.

âEste proceso se inició formalmente con una reserva otorgada en julio de 2004, tras la solicitud de la empresa para expandir sus operaciones. Luego de que el Decreto 544/2017 aprobara el proyecto de inversión bajo la Ley 378 de Promoción Industrial, y habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales y las obligaciones de inversión, se autorizó finalmente la instancia de escrituración que otorga el título de propiedad definitivo a Grupo Sur SRL.