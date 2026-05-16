​Provincia e YPF avanzan en una agenda técnica para la mitigación de emisiones de metano ​

Equipos de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y de YPF mantuvieron una reunión de trabajo orientada a fortalecer el monitoreo, la gestión y la reducción progresiva de emisiones en el sector hidrocarburífero, como parte de la Ley Provincial de Acción Climática.

Representantes de la subsecretaría de Cambio Climático, dependiente de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, mantuvieron una reunión técnica con equipos de YPF para avanzar en una agenda de trabajo vinculada al monitoreo, gestión y mitigación de emisiones de metano en la actividad hidrocarburífera.

Durante el encuentro, representantes de la compañía presentaron avances y líneas de acción vinculadas a la gestión de emisiones en distintas áreas operativas, incluyendo medidas ya implementadas y estrategias previstas para continuar mejorando el desempeño ambiental de sus procesos.

La reunión permitió poner en común criterios técnicos, revisar metodologías de trabajo y avanzar en procesos más eficientes para la medición, trazabilidad y reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente metano, uno de los principales desafíos ambientales asociados al sector energético.

Desde la subsecretaría de Cambio Climático destacaron que este tipo de espacios resultan fundamentales para consolidar una agenda de trabajo coordinada entre el Estado provincial y los actores productivos, en una temática que requiere información precisa, capacidad técnica y articulación territorial.

El subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira, señaló que “la mitigación de metano requiere datos consistentes, criterios técnicos comunes y una articulación permanente entre el sector público y las empresas”. Además, indicó que “estos encuentros permiten ordenar procesos, identificar oportunidades de mejora y avanzar hacia una gestión de emisiones cada vez más eficiente y verificable”.

La agenda de trabajo forma parte de las acciones que impulsa la provincia para fortalecer las políticas de monitoreo y mitigación de emisiones del sector hidrocarburífero, en cumplimiento de los objetivos establecidos por la Ley Provincial Nº 3454 de Acción Climática.

Durante la jornada también se abordó la necesidad de mejorar los mecanismos de intercambio de información técnica, evitar superposición de tareas y consolidar herramientas que permitan orientar las acciones de mitigación hacia los puntos de mayor impacto ambiental.

Desde la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales remarcaron que estas instancias forman parte de una línea de trabajo sostenida para acompañar el desarrollo energético neuquino con mejores estándares ambientales, mayor disponibilidad de información y políticas climáticas basadas en evidencia técnica.