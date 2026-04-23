​Provincia capacitó en gestión de residuos en el paraje La Amarga ​

La actividad se desarrolló como parte de un proyecto interinstitucional que busca mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos en áreas rurales del interior neuquino.

A fin de promover buenas prácticas y la concientización comunitaria, el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, llevó adelante una jornada de capacitación sobre gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) en el paraje La Amarga, con el objetivo de fortalecer las prácticas comunitarias y avanzar en soluciones concretas para el territorio.

La actividad forma parte del Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Áreas Rurales, impulsado de manera conjunta por la dirección general de RSU y el área de Epidemiología de la Región del Pehuén, dependiente del ministerio de Salud, con participación de agentes sanitarios y equipos técnicos.

La iniciativa surge a partir de problemáticas detectadas en el Área Programa del Hospital Zapala, donde se identificaron dificultades en la gestión de residuos y la ausencia de servicios de recolección en distintos parajes rurales.

Durante la jornada, se trabajó en la promoción de buenas prácticas, la concientización comunitaria y la identificación de responsabilidades entre los distintos actores sociales, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más ordenada y sostenible.

Participaron 15 integrantes de la comunidad, entre ellos docentes, auxiliares y estudiantes de la Escuela N° 214, representantes del Centro de Salud, de la empresa Molienda Tandilia, el lonco de la comunidad Antipan, y referentes del ministerio de Salud, del ministerio de Educación -a través de la dirección de Educación Ambiental Integral- y de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales -mediante la dirección General de RSU y la dirección de Educación Ambiental-.

La capacitación se desarrolló en cuatro bloques. En primer lugar, se abordaron conceptos vinculados a la gestión integral de residuos sólidos urbanos (Girsu) y las problemáticas asociadas a prácticas inadecuadas. Luego, se realizó un mapeo participativo del territorio para identificar sitios de interés y actores vinculados a la gestión de residuos.

En una tercera instancia, se trabajó en la consolidación de los contenidos mediante la identificación de responsabilidades y la definición de compromisos comunitarios. Finalmente, se desarrolló una actividad específica con docentes para abordar la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral en el ámbito educativo.

Desde la organización destacaron que este encuentro constituye el primer paso de un proceso que busca mejorar la gestión de residuos en el paraje La Amarga, a partir del trabajo articulado entre organismos provinciales, instituciones locales y la comunidad.

A través de este tipo de iniciativas, la Provincia continúa promoviendo políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente, la salud comunitaria y el desarrollo sostenible en todo el territorio neuquino.