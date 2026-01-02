​Provincia brindó asistencia en más de 500 situaciones de violencia familiar y de género ​

Las intervenciones se desarrollaron conforme al Protocolo Único de Intervención, establecido por la Ley Provincial N°2785, que clasifica las situaciones según niveles de riesgo. El acceso a la asistencia se dio principalmente a través de la Línea 148.

El gobierno neuquino, a través de la dirección provincial de Protección Integral contra las Violencias del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, brindó asistencia en más de 500 situaciones de violencia familiar y/o de género durante 2025.

Las intervenciones se desarrollaron conforme al Protocolo Único de Intervención, establecido por la Ley Provincial N°2785, que clasifica las situaciones según niveles de riesgo. Durante el año pasado se acompañaron aproximadamente 230 situaciones de alto riesgo (código A) y alrededor de 250 situaciones de mediano y bajo riesgo (código B), lo que refleja la magnitud y complejidad de las demandas atendidas.

El acceso a la asistencia se dio principalmente a través de la Línea 148, que concentró el 47 por ciento de las derivaciones, seguida por la demanda espontánea presencial y telefónica (35 por ciento) y por derivaciones de otros organismos del Estado, como la Oficina de Violencia del Poder Judicial, el sistema de salud y otras instituciones (15 por ciento), consolidando una red interinstitucional de abordaje.

La política de acompañamiento integral implicó un promedio de 35 intervenciones por cada situación, que incluyeron entrevistas de admisión y seguimiento -presenciales, domiciliarias y telefónicas-, acompañamientos en sedes judiciales y articulaciones con el sistema de salud. Asimismo, en aproximadamente el 20 por ciento de los casos se garantizó el acceso a dispositivos de refugiabilidad y asistencia material y/o alimentaria, y en 55 situaciones se realizó la derivación al Cuerpo de Abogadas, en el marco de la Ley N°3106, para asegurar el patrocinio jurídico gratuito.

En cuanto al perfil de la población asistida, cerca del 95 por ciento fueron mujeres y mujeres trans, principalmente en el rango etario de 26 a 45 años, en su mayoría con dos o tres hijas e hijos a cargo. En Neuquén capital, el sector de Colonia Rural Nueva Esperanza y zonas aledañas registró una mayor concentración de situaciones, lo que refuerza la importancia del trabajo territorial de las políticas públicas.

Respecto de los vínculos con las personas agresoras, en casi el 80 por ciento de los casos se trató de relaciones sexoafectivas -parejas o ex parejas-, siendo las violencias psicológica, física y económica las más recurrentes.

A partir del proceso de descentralización, los municipios son órganos de aplicación de las Leyes N°2785 y N°2786, por lo que la mayor parte de las intervenciones se realizan desde los equipos locales, con el acompañamiento de la dirección provincial cuando es requerido. Durante 2025, la asistencia se distribuyó en las distintas regiones de la provincia de la siguiente manera: Confluencia (362 situaciones), Del Pehuén (45), De los Lagos (35), Vaca Muerta (20), Alto Neuquén (18), De la Comarca (15) y Del Limay (5).

En diciembre la demanda se incrementó considerablemente en coincidencia con lo que la estadística muestra para los periodos de fiestas. Desde la dirección provincial de Atención Integral a las Violencias se remarcó que en feriados continuará funcionando la guardia 2785, que tiene por objetivo garantizar la integridad física y psíquica de mujeres junto a su grupo familiar ante situaciones de emergencia. En los casos en que se necesite asistencia del Estado, se recomienda comunicarse con la línea 148 o acercarse a la comisaría más cercana.