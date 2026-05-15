​Provincia acelera inversiones en obras y servicios para acompañar el crecimiento de Villa La Angostura ​

Con proyectos vinculados a infraestructura educativa, saneamiento y pavimento urbano, el gobierno provincial profundiza un plan de inversiones destinado a fortalecer el desarrollo turístico, productivo y social de la localidad.

Durante el acto oficial por el 94° aniversario de Villa La Angostura, encabezado este viernes por la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina y el intendente Javier Murer, se puso en valor el avance de distintas obras estratégicas y la asistencia financiera que la provincia destina a una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional y turístico del territorio neuquino.

El acto oficial se desarrolló en el gimnasio municipal “Enrique Barbagelata” y estuvieron presentes las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi, de Educación, Soledad Martínez y de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el secretario del Interior, Gustavo Coatz; diputados, jefes comunales y representantes de Gendarmería y Prefectura.

“Agradezco la invitación. Me alegra estar aquí representando al gobernador y acompañada por colegas y ministras”, sostuvo Zulma Reina y agregó: “Estamos trabajando en la transformación y el desarrollo de Neuquén, preparándonos para el 2030 con inversiones en infraestructura, educación y rutas”.

Dijo que desde el gobierno provincial se trabaja para “poner en valor cada una de las regiones” y remarcó que “por eso estamos, con el Banco Mundial, consiguiendo créditos para desarrollar la provincia”.

En otro pasaje de su discurso, Reina destacó el valor del turismo como recurso permanente y la importancia del compromiso de todos los ciudadanos para potenciarlo.

Entre los proyectos más relevantes en la localidad sobresale la construcción del nuevo edificio de la EPET N°28, una obra adjudicada con una inversión de 15.358 millones de pesos que permitirá contar con modernas instalaciones educativas y talleres técnicos para la formación de jóvenes de la región.

A esta obra se suma la construcción de la nueva Escuela Primaria N°361, con una inversión superior a los 5.135 millones de pesos. El edificio se levantará en un predio cercano a la Ruta 40 y conformará, junto a la EPET, un nuevo parque polideportivo y educativo para la localidad. El proyecto contempla aulas, biblioteca, espacios informáticos y un SUM para actividades recreativas y deportivas.

En el plano educativo, además, la provincia continúa fortaleciendo la infraestructura escolar y las oportunidades de formación. Actualmente, 328 estudiantes de la localidad reciben las becas Gregorio Álvarez. Además, este año se aprobó la creación del Centro de Iniciación Artística N°11, una demanda histórica de la comunidad.

Otro de los avances destacados fue la llegada del gas natural a la Escuela Especial N°18, tras más de 20 años de espera. La obra implicó una inversión de 28 millones de pesos y permitirá mejorar las condiciones edilicias y el funcionamiento del establecimiento educativo.

Dentro de los ejes centrales se encuentra el saneamiento ambiental. La provincia inició la ejecución de la Planta de Tratamiento de Líquidos Atmosféricos, financiada a través de un crédito internacional de la CAF y con una inversión de 2.370 millones de pesos. La obra permitirá tratar los efluentes del 75% de los habitantes que actualmente no cuentan con servicio domiciliario y también los residuos provenientes de motorhomes, camiones atmosféricos y baños químicos, un aspecto clave para el cuidado ambiental en una ciudad turística.

La infraestructura urbana también concentra inversiones de gran escala. A través del Pacto de Gobernanza 2024-2026, la provincia desembolsó 1.000 millones de pesos para obras de pavimentación en el barrio El Mallín, una intervención destinada a mejorar la conectividad y la calidad urbana de uno de los sectores con mayor crecimiento.

Dentro de los aportes económicos más importantes destinados a la localidad, el sector turístico encabeza las inversiones provinciales. A través de líneas de financiamiento impulsadas por el ministerio de Turismo y el IADEP, se gestionaron más de 258 millones de pesos para 18 prestadores vinculados a alojamiento, gastronomía, pesca deportiva, alquiler de equipos y organización de eventos.

En el área deportiva y social, la provincia destinó 100 millones de pesos para fortalecer clubes locales. Los aportes se distribuyeron entre el Club Andino Villa La Angostura y Coihues Rugby y Hockey Club, con fondos destinados a infraestructura, equipamiento y desarrollo deportivo.

Asimismo, el gobierno provincial continúa impulsando proyectos de integración territorial y turística, como la consolidación del Camino de la Fe, un corredor cultural y espiritual que conectará el Alto Neuquén con Villa La Angostura mediante futuras obras de pavimentación e infraestructura vial.

A su turno, el intendente rindió homenaje a la historia y a los pioneros de Villa La Angostura, convocando a la comunidad a dejar de lado las diferencias y trabajar en unidad para construir el futuro de la localidad. “Hacer nuestra nueva historia implica, más allá de nuestras diferencias, trabajar con sentido de unidad”, manifestó.

El jefe comunal subrayó la importancia de una planificación urbana sostenible frente al fuerte crecimiento demográfico y destacó que para dar respuesta a las demandas actuales es fundamental gestionar políticas públicas inclusivas y mantener un trabajo articulado con el gobierno provincial.